Не мойте сковороду сразу после жарки яиц: совет, который сохранит вашу посуду на годы

Почему нельзя мыть сковороду сразу после жарки яичницы / © unsplash.com

Горячую сковороду нельзя подставлять под холодную воду. Особенно это критично для чугунных моделей и поверхностей с антипригарным слоем. Когда на разогретый металл попадает холодная жидкость, материал подвергается термическому шоку. В результате возникают микротрещины, которые со временем перерастают в заметные сколы и неровности.

Антипригарное покрытие также страдает: оно теряет гладкость, а еда начинает пригорать даже при обычном использовании.

Опытные хозяйки советуют дать сковороде спокойно остыть 10–15 минут перед мытьем. Только после этого следует браться за очищение.

Есть еще один важный нюанс: для ухода следует выбирать мягкие губки и щадящие моющие средства. Абразивные материалы быстро разрушают покрытие и ускоряют появление новых повреждений.

Особенно деликатного отношения требуют чугунные сковороды: их нельзя мыть сразу после приготовления и категорически запрещено заливать холодной водой или замачивать.

После остывания чугун лучше всего протереть солью или бумажным полотенцем — это поможет сохранить естественный защитный слой и поддерживать посуду в отличном состоянии.

Соблюдение таких простых правил продлевает жизнь сковороды на годы и делает процесс приготовления гораздо более приятным.