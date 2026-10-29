Какие привычки украинцев удивляют в Германии — 4 отличия / © pexels.com

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Бытовые привычки, которые кажутся украинцам вполне обычными, в Германии могут восприниматься совершенно иначе. Различия заметны даже в таких повседневных вещах, как принятие душа, мытье рук или использование воды.

Об этом сообщило издание «РадиоТрек».

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Одной из таких привычек является длительное купание. Для многих украинцев ванна может быть не только гигиенической процедурой, но и способом отдохнуть. Купание с тёплой водой, ароматическими маслами, скрабами и масками иногда длится более часа.

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В Германии распространен более экономный подход. Душ обычно стараются принимать быстро — примерно за 5–6 минут, а ванну набирают реже. В качестве одной из причин называют экономное использование ресурсов, в частности горячей воды.

Еще одно отличие касается воды из-под крана. Украинцы могут не закрывать кран во время чистки зубов или мытья посуды. Немцы же чаще перекрывают воду, когда она непосредственно не нужна. Посуду также могут мыть в наполненной раковине или использовать для этого две емкости.

Отличаются и правила посещения саун. В Германии они часто являются общими для мужчин и женщин, а пребывание без одежды не считается чем-то необычным. Купальники могут быть запрещены из-за синтетических материалов. В то же время посетители должны соблюдать правила гигиены, в частности полностью подкладывать под тело полотенце.

Другой подход можно заметить и в мытье рук. В Украине детей обычно приучают делать это после прогулки, контакта с животными и перед едой. В Германии отношение к этому может быть менее строгим: дети, например, могут после игры в песке сразу приступить к еде. Это связывают, в частности, с представлением о том, что чрезмерно стерильная среда не является необходимой.

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Напомним, ранее мы рассказывали, зачем кладут лавровый лист под подушку и действительно ли этот народный способ помогает быстрее заснуть. Считается, что сухие лавровые листья могут освежать постель и улучшать сон, однако научных доказательств их эффективности пока недостаточно.

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