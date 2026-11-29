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Ненюд и не розовый: трендовый цвет маникюра для женщин 50+ (фото)
В этом сезоне темно-вишневый цвет возвращается с новой силой
Женщинам 50+ лет совсем не обязательно отказываться от насыщенных цветов маникюра в пользу сдержанных чудесных оттенков. Напротив, правильно подобранный лак может сделать образ более элегантным и придать ему особый шарм.
Почему темно-вишневый маникюр — это элегантный выбор после 50 лет, читайте на сайте ТСН.ua.
Один из самых удачных вариантов сезона — темно-вишневый маникюр с глянцевым покрытием. Vogue España пишет, что именно ему предпочла 56-летняя актриса Ума Турман.
Этот цвет напоминает культовый Rouge Noir от Chanel — один из самых известных оттенков бренда. Он сочетает почти черное основание с насыщенными красными переливами. Благодаря этому маникюр выглядит дорогостоящим и изысканным, но в то же время остается достаточно сдержанным для повседневных образов.
Стилитисты говорят, что темная вишня — это следующий уровень классического красного. Почти черная основа визуально делает маникюр более изящным, а глянцевый финиш придает ему роскошный вид.
Кому подходит темно-вишневый маникюр
Особенно удачно темно-вишневый лак смотрится на коротких ногтях. Насыщенный оттенок не требует сложного дизайна, стразов или рисунков достаточно аккуратной формы и ровного глянцевого покрытия.
Темно-вишневый маникюр — отличная альтернатива привычному нюду и светло-розовым лакам. Он имеет не слишком яркий выглядящий, но одновременно придает образу выразительности. Именно поэтому этот оттенок стоит попробовать женщинам 50+, которые хотят выглядеть элегантно и современно без сложного нейл-дизайна.
Nails-эксперты объяснили, на какие варианты у женщин после 50 лет стоит обратить внимание:
короткие ногти овальной формы — придают рукам изящества и естественный вид;
мягкий квадрат — подчеркивает аккуратность маникюра и хорошо сочетается с темными оттенками;
глянцевое покрытие — делает цвет глубже и подчеркивает его красные переливы;
однотонный маникюр — лучше раскрывает красоту темной вишни и создает эффект сдержанной роскоши.
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