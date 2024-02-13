Необычная подкормка, которую стоит попробовать: что дает зубная паста комнатным растениям

Оказывается, зубную пасту можно использовать не только для чистки зубов. Она является отличной подкормкой для комнатных растений.

Чтобы приготовить раствор для подкормки комнатных растений, подойдет любая зубная паста. Но лучше всего подходит самый простой вариант.

Единственное, на что следует обратить внимание, чтобы среди свойств зубной пасты не было отбеливания зубов. Такое средство может навредить вашим растениям.

Как приготовить зубную пасту для комнатных растений? Сначала визуально поделите тюбик на четыре равные части. Одну из частей выдавите в достаточно глубокую емкость.

Затем добавьте к зубной пасте один литр воды и тщательно перемешайте до однородного состояния. Очень важно, чтобы не осталось даже малейших комочков.

Вышедшей жидкостью нужно подлить комнатные растения под корень. Делать это можно только весной или летом, когда растения находятся в фазе активного роста.

Как действует зубная паста для комнатных растений? Благодаря такому простому раствору из зубной пасты и воды кислотность почвы снижается на длительный срок. А еще земля насыщается фтором и кальцием, необходимым растениям. Дополнительно зубная паста защищает цветы от грибков и плесени. Особенно эффективно такая подкормка действует на цветущие растения.

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