Необычный дорожный знак с перечеркнутым пальцем: что он означает и почему водители путаются

Дорожные знаки за границей / © Фото из открытых источников

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Во время путешествий за границей автомобилисты могут встретить дорожные знаки, которых нет в привычном для них наборе обозначений. Один из таких — изображение поднятого большого пальца, перечеркнутого красной полосой. На первый взгляд, символ напоминает запрет жеста, однако на самом деле он касается автостопа. Об этом рассказывает ресурс «Радио Трек»

Что означает знак с перечеркнутым большим пальцем

Такой знак предупреждает о запрещении автостопа — останавливать автомобили, чтобы попросить водителей подвезти к нужному месту. Поднятый большой палец является общеизвестным жестом просьбы о поездке, а красное перечеркивание указывает на запрет.

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Ограничение связано, прежде всего, с безопасностью дорожного движения. На скоростных автомагистралях, мостах, тоннелях и на подъездах к ним остановка автомобиля ради попутчика может создать аварийную ситуацию. Человек, стоящий на обочине, также подвергается опасности из-за близости движущегося с большой скоростью транспорта.

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Где можно встретить необычный дорожный знак

Подобные обозначения встречаются в отдельных странах Северной Америки, Австралии и других регионах. Их могут устанавливать у автомагистралей и на участках, где останавливать транспорт для подбора пассажиров запрещено.

В то же время оформление дорожных знаков отличается в зависимости от страны. Где-то используют значок с перечеркнутым жестом, а где-то текстовые таблички или другие обозначения. Поэтому при заграничной поездке важно обращать внимание не только на символ, но и на дополнительные надписи и местные правила дорожного движения.

Почему водителям следует знать такие обозначения

Необычный знак легко неправильно истолковать, если ориентироваться только на внешний вид. Однако за границей даже незнакомое обозначение может устанавливать конкретный запрет, несоблюдение которого приводит к штрафу или создает опасность.

Перед поездкой в другую страну следует ознакомиться с ее дорожными правилами, особенно если планируется движение по автомагистралям. Это поможет быстрее распознавать необычные символы, избегать ошибок и увереннее чувствовать себя за рулем.

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