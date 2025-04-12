Необычный лайфхак, покоривший пользователей TikTok: зачем советуют бросать колпачок в барабан стиральной машины

Зачем бросать колпачок в стиральную машину / © Фото из открытых источников

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Об этом необычном методе рассказали в издании Huffpost.

Блоггерша Илука поделилась видео, где ее парень бросает колпачок с жидким стиральным средством прямо в стиральную машину вместе с одеждой. Она назвала это “странной привычкой”, но в комментариях быстро объяснили, что это совсем не уникальный подход.

Многие пользователи поддержали эту методику, указав, что таким образом колпачок остается чистым и не липнет. Даже эксперты по уборке не видят в этом ничего критического или опасного. К примеру, Беки Рапинчук и Патрик Ричардсон подтвердили, что это абсолютно нормальный процесс, если колпачок небольшой и гладкий.

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Однако не все эксперты разделяют такое мнение. Джеймс Джоун из компании Rinse предупреждает о возможных рисках — колпачок может треснуть, застрять в фильтре или повредить одежду. Кроме того, существует вероятность, что моющее средство не растворится полностью, оставляя неприятные следы.

Еще одна проблема — как быть с бутылкой без колпачка. Эксперты рекомендуют иметь запасной колпачок или использовать силиконовую ложку для точной дозировки — это более безопасно и удобно.

Если в вашей стиральной машине нет специального дозатора, или если вы предпочитаете добавлять порошок непосредственно в барабан, важно не лить его прямо на одежду. Всегда добавляйте порошок — жидкий, сыпучий или капсулы — в барабан до того, как загрузите одежду. Поскольку вода изначально накапливается на дне машины, этот метод позволяет порошку быстрее и эффективнее смешиваться с водой, активируя его для лучшей очистки, объяснили эксперты.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем следовать указаниям производителя по правильному применению и хранению стиральных средств. Это гарантирует максимальную эффективность очистки и безопасности.