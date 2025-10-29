ТСН в социальных сетях

Необычный лайфхак для зеркала: натрите его забытым средством — неделями остается чистым и не запотевает, а брызги просто отскакивают

Уход за зеркалом в ванной — задача непростая. Каждая хозяйка знает: стоит кому-то из членов семьи принять горячий душ, как на стекле появляются неприятные разводы, брызги и отпечатки пальцев.

Татьяна Мележик
Чем натереть зеркало, чтобы оно неделями не пачкалось

Чем натереть зеркало, чтобы оно неделями не пачкалось / © unsplash.com

После запотевания зеркало и вовсе превращается в испорченную поверхность. Каждый день бегать с тряпкой — настоящее испытание. Но этого можно избежать, если знать маленькую хитрость, о которой помнят профессиональные уборщики.

Все, что вам понадобится, — простой кусок хозяйственного мыла. Его легко найти на полке, где оно часто лежит забытое.

Протрите зеркало досуха, натрите его мылом и отполируйте сухой микрофибровой тряпкой — и все! Теперь зеркало не будет потеть, влага и пыль будут буквально отскакивать от поверхности, а вы сможете неделями обходиться без ежедневной уборки.

Как это работает? Хозяйственное мыло создает на стекле тонкую невидимую пленку, защищающую его от грязи, влаги и запотевания. Лаконично, просто и очень эффективно.

