Необычный лайфхак для зеркала: натрите его забытым средством — неделями остается чистым и не запотевает, а брызги просто отскакивают
Уход за зеркалом в ванной — задача непростая. Каждая хозяйка знает: стоит кому-то из членов семьи принять горячий душ, как на стекле появляются неприятные разводы, брызги и отпечатки пальцев.
После запотевания зеркало и вовсе превращается в испорченную поверхность. Каждый день бегать с тряпкой — настоящее испытание. Но этого можно избежать, если знать маленькую хитрость, о которой помнят профессиональные уборщики.
Все, что вам понадобится, — простой кусок хозяйственного мыла. Его легко найти на полке, где оно часто лежит забытое.
Протрите зеркало досуха, натрите его мылом и отполируйте сухой микрофибровой тряпкой — и все! Теперь зеркало не будет потеть, влага и пыль будут буквально отскакивать от поверхности, а вы сможете неделями обходиться без ежедневной уборки.
Как это работает? Хозяйственное мыло создает на стекле тонкую невидимую пленку, защищающую его от грязи, влаги и запотевания. Лаконично, просто и очень эффективно.