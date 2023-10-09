Необычный способ избавиться от запаха мочи животных: советуют ветеринары

Убрать следы кошачьей мочи с помощью обычных моющих средств – бесполезное дело. Но есть и другие эффективные варианты, которые помогают с этим бороться.

Кошачья моча имеет стойкий неприятный запах из-за того, что в ее состав входят феромоны и мочевина, сильно благоухающие вещества, необходимые, чтобы метить территорию. На открытом воздухе моча распадается на тиол, который пахнет сероводородом, аммиак и кристаллизуется.

Сильнее пахнет моча у животных с нарушением функций почек, также моча кота обычно пахнет хуже, чем от кошек из-за наличия определенных ферментов.

Не всегда с первого раза выходит приучить животное к лотку. Кот или кошка могут оставлять метки в нежелательных местах, поэтому запах мочи распространяется по всей квартире.

Среди причин, почему животное отказывается от лотка и мочится в других местах может быть:

Что ему не нравится наполнитель, лоток или место, где он расположен.

В случае, если у кошачьего туалета есть посторонние отпугивающие его запахи.

Кот находится в стрессовой ситуации.

У кота проблемы со здоровьем, связанные с почками и мочевыделительной системой.

Как вывести запах кошачьей мочи с помощью йода

Чтобы приготовить средство на основе йода, которое поможет избавиться от запаха мочи, в стакане теплой воды растворяем 6-10 капель йода.

В приготовленном растворе замачиваем салфетку или полотенце, кладем на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. Важно, чтобы салфетка оставалась влажной. По прошествии времени обработанное место тщательно промываем мыльным раствором и чистой водой.

Йодный раствор используют для темных текстильных покрытий и ковров. Устаревшие следы мочи можно затереть раствором и оставить высыхать. Йод нейтрализует запах мочи, он неприятен кошкам и защитит поверхность от появления новых луж.

Чем можно еще вывести запах мочи животных

Для этого можно использовать растворы:

уксуса,

соды,

глицерина,

спирта.

Выбор средства производится с учетом особенностей покрытия, которое нужно обрабатывать. Для натурального дерева используются максимально "сухие" методы, чтобы материал не пострадал от влаги. Для ковролина – сухая сода, спецсредства, плитку можно обрабатывать средствами для мытья полов, уксусом, содой.

Читайте также: