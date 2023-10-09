Необычный способ избавиться от запаха мочи животных: советуют ветеринары

Убираем запах мочи домашнего питомца с помощью йода
Убрать следы кошачьей мочи с помощью обычных моющих средств – бесполезное дело. Но есть и другие эффективные варианты, которые помогают с этим бороться.
Кошачья моча имеет стойкий неприятный запах из-за того, что в ее состав входят феромоны и мочевина, сильно благоухающие вещества, необходимые, чтобы метить территорию. На открытом воздухе моча распадается на тиол, который пахнет сероводородом, аммиак и кристаллизуется.
Сильнее пахнет моча у животных с нарушением функций почек, также моча кота обычно пахнет хуже, чем от кошек из-за наличия определенных ферментов.
Не всегда с первого раза выходит приучить животное к лотку. Кот или кошка могут оставлять метки в нежелательных местах, поэтому запах мочи распространяется по всей квартире.
Среди причин, почему животное отказывается от лотка и мочится в других местах может быть:
- Что ему не нравится наполнитель, лоток или место, где он расположен.
- В случае, если у кошачьего туалета есть посторонние отпугивающие его запахи.
- Кот находится в стрессовой ситуации.
- У кота проблемы со здоровьем, связанные с почками и мочевыделительной системой.
Как вывести запах кошачьей мочи с помощью йода
Чтобы приготовить средство на основе йода, которое поможет избавиться от запаха мочи, в стакане теплой воды растворяем 6-10 капель йода.
В приготовленном растворе замачиваем салфетку или полотенце, кладем на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. Важно, чтобы салфетка оставалась влажной. По прошествии времени обработанное место тщательно промываем мыльным раствором и чистой водой.
Йодный раствор используют для темных текстильных покрытий и ковров. Устаревшие следы мочи можно затереть раствором и оставить высыхать. Йод нейтрализует запах мочи, он неприятен кошкам и защитит поверхность от появления новых луж.
Чем можно еще вывести запах мочи животных
Для этого можно использовать растворы:
- уксуса,
- соды,
- глицерина,
- спирта.
Выбор средства производится с учетом особенностей покрытия, которое нужно обрабатывать. Для натурального дерева используются максимально "сухие" методы, чтобы материал не пострадал от влаги. Для ковролина – сухая сода, спецсредства, плитку можно обрабатывать средствами для мытья полов, уксусом, содой.
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