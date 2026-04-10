ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

Неочевидная токсическая угроза в саду: чем опасен компост

Компост, который считается полезным для сада, может представлять серьезную угрозу для собак. Специалисты предупреждают о токсинах, образующихся при разложении органики.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Компост

Садоводов предупреждают о рисках, которые может скрывать обычный компост — особенно для домашних животных. Специалисты отмечают: несмотря на пользу для почвы, компостная куча способна представлять серьезную угрозу для собак.

Об этом сообщило издание Express.

Компостирование считается экологичным способом утилизации кухонных и садовых остатков, а также эффективным методом улучшения качества почвы. Однако в процессе разложения органики в компосте могут образовываться грибки, вырабатывающие микотоксины — сильные токсичные вещества. Именно они представляют главную опасность для животных.

Специалисты объясняют, что особенно опасны такие составляющие компоста, как кофейная гуща, заплесневелые продукты и садовые отходы. При попадании в организм собаки даже небольшого количества зараженного материала могут возникать серьезные симптомы отравления.

Признаки интоксикации обычно проявляются быстро — от 30 минут до трех часов после потребления. Среди симптомов — возбуждение, перегрев, рвота, обильное слюноотделение, одышка, а также мышечный тремор и судороги. В тяжелых случаях отравление может быть смертельным.

Кроме токсического воздействия, компост может вызвать и механические осложнения. Если собака проглотит твердые или недостаточно разложенные остатки, существует риск кишечной непроходимости.

Компост, несмотря на свою пользу для сада, может быть опасным для домашних питомцев. Из-за привлекательного запаха гниющих отходов собаки часто пытаются добраться до компостной кучи или мешков с ней, особенно если они оставлены без присмотра.

Чтобы снизить риски, эксперты советуют не добавлять в компост вещества, известные своей токсичностью для животных, а также использовать безопасные для домашних любимцев материалы для мульчирования. Важно также ограничить доступ собак к компостным кучам.

В случае подозрения, что животное могло съесть компост, ветеринары рекомендуют немедленно обращаться за помощью — даже при отсутствии явных симптомов. Ранняя реакция может спасти жизнь питомца.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie