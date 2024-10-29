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Неологизмы во время войны: какие слова активно вошли в употребление украинцев

Неологизмы во время войны: какие слова активно вошли в употребление украинцев

Какие слова активно вошли в употребление украинцев / Фото: Pexels

Некоторые из неологизмов могут исчезнуть так же быстро, как и появиться.

В Украине появился словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля. В него вошли 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, получивших новые значения.

АрмияInform собрала словарик самых известных неологизмов русско-украинской войны

Естественно, такое резонансное событие, как полномасштабное вторжение России в Украину, привело, среди прочего, и к новому всплеску словообразования. Конечно, он не претендует на исчерпывающий вид, ведь новообразования появляются и выходят из употребления почти каждый день", — отметили в агентстве.

Слова-неологизмы

  • Аналоговнет – нечто, выдуманное в России;
  • Затридние – нереалистичные планы;
  • Их тамнететы – уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть;
  • Рашизм — преступная шовинистическая идеология "русского мира";
  • Рашисты (русские, рюзкие, свинособаки, чмони) — русские военные, сторонники Путина;
  • Хлопок – взрыв в России, Беларуси или на территории, которую временно контролируют кафиры.

Словосочетание

  • Завести трактор — применить наиболее неожиданный аргумент, самое неожиданное средство для борьбы;
  • За поребриком — в России;
  • Следовать за российским кораблем — потерпеть поражение.
  • Отрицательно родился — умер (о русском солдате).
  • Тракторные войска – неожиданная действенная помощь.
  • Что по русски? — вопрос, на который ожидается нивелированный ответ.

Слова, которые приобрели новое значение

  • Хлопок — взрыв в России;
  • Дискотека – боевые действия;
  • Мордор — Россия;
  • Орк – русские военные, бесчеловечное существо.

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