Неологизмы во время войны: какие слова активно вошли в употребление украинцев

Некоторые из неологизмов могут исчезнуть так же быстро, как и появиться.
В Украине появился словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля. В него вошли 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, получивших новые значения.
АрмияInform собрала словарик самых известных неологизмов русско-украинской войны
Естественно, такое резонансное событие, как полномасштабное вторжение России в Украину, привело, среди прочего, и к новому всплеску словообразования. Конечно, он не претендует на исчерпывающий вид, ведь новообразования появляются и выходят из употребления почти каждый день", — отметили в агентстве.
Слова-неологизмы
- Аналоговнет – нечто, выдуманное в России;
- Затридние – нереалистичные планы;
- Их тамнететы – уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть;
- Рашизм — преступная шовинистическая идеология "русского мира";
- Рашисты (русские, рюзкие, свинособаки, чмони) — русские военные, сторонники Путина;
- Хлопок – взрыв в России, Беларуси или на территории, которую временно контролируют кафиры.
Словосочетание
- Завести трактор — применить наиболее неожиданный аргумент, самое неожиданное средство для борьбы;
- За поребриком — в России;
- Следовать за российским кораблем — потерпеть поражение.
- Отрицательно родился — умер (о русском солдате).
- Тракторные войска – неожиданная действенная помощь.
- Что по русски? — вопрос, на который ожидается нивелированный ответ.
Слова, которые приобрели новое значение
- Хлопок — взрыв в России;
- Дискотека – боевые действия;
- Мордор — Россия;
- Орк – русские военные, бесчеловечное существо.
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