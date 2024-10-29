Некоторые из неологизмов могут исчезнуть так же быстро, как и появиться.

В Украине появился словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля. В него вошли 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, получивших новые значения.

АрмияInform собрала словарик самых известных неологизмов русско-украинской войны

Естественно, такое резонансное событие, как полномасштабное вторжение России в Украину, привело, среди прочего, и к новому всплеску словообразования. Конечно, он не претендует на исчерпывающий вид, ведь новообразования появляются и выходят из употребления почти каждый день", — отметили в агентстве.

Слова-неологизмы

Аналоговнет – нечто, выдуманное в России;

– нечто, выдуманное в России; Затридние – нереалистичные планы;

– нереалистичные планы; Их тамнететы – уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть;

– уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть; Рашизм — преступная шовинистическая идеология "русского мира";

— преступная шовинистическая идеология "русского мира"; Рашисты (русские, рюзкие, свинособаки, чмони) — русские военные, сторонники Путина;

— русские военные, сторонники Путина; Хлопок – взрыв в России, Беларуси или на территории, которую временно контролируют кафиры.

Словосочетание

Завести трактор — применить наиболее неожиданный аргумент, самое неожиданное средство для борьбы;

— применить наиболее неожиданный аргумент, самое неожиданное средство для борьбы; За поребриком — в России;

— в России; Следовать за российским кораблем — потерпеть поражение.

— потерпеть поражение. Отрицательно родился — умер (о русском солдате).

— умер (о русском солдате). Тракторные войска – неожиданная действенная помощь.

– неожиданная действенная помощь. Что по русски? — вопрос, на который ожидается нивелированный ответ.

Слова, которые приобрели новое значение

Хлопок — взрыв в России;

— взрыв в России; Дискотека – боевые действия;

– боевые действия; Мордор — Россия;

— Россия; Орк – русские военные, бесчеловечное существо.

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