Неожиданная разница между белым и красным луком, который вас точно удивит

В чем разница между белым и красным луком

Эксперты объясняют, что даже такая, на первый взгляд, мелочь способна сделать блюдо либо идеально сбалансированным, либо… совсем пресным.

Белый лук — это прямой и яркий удар вкуса. Особенно ощутимо в сыром виде: ее острота и характерный запах объясняются высоким содержанием сернистых соединений.

Красный лук наоборот — нежный, немного сладкий, без агрессивной остроты. Идеально подходит для салатов, сэндвичей и блюд, где важна легкость вкуса.

Что происходит с луком во время приготовления

Под теплом оба лука становятся более мягкими, но по-разному:

Белый лук быстро карамелизуется, раскрывая сладость. Поэтому ее часто используют для жарки и длительного приготовления.

Красный лук также становится более мягким, но может потерять яркий цвет, ведь его природные пигменты реагируют на тепло.

«Тепло меняет лук: размягчает его и концентрирует вкус», — отмечают эксперты.

Хрусткость и текстура

Красный лук держит форму даже в тонких ломтиках, в то время как белый быстро становится мягким. Поэтому для салатов и закусок лучше выбирать красное, а для соусов и горячих блюд — белое.

Простые лайфгаки для выбора

Хотите остроты — берите белый лук. Нужна нежность и сладость — красная. Толщина нарезки тоже важна: тонкие ломтики быстро растворяются, толстые сохраняют форму.

Хранение лука

Чтобы лук не терял вкус и текстуру:

держите в сухом, прохладном месте;

нарезанную — герметично закрытой в холодильнике.

Маленькая деталь, а эффект велик: правильно подобранный лук способен сделать даже простое блюдо ресторанным.