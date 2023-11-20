Неожиданное, но эффективное средство от нагара на сковороде: грязь сойдет сама через несколько минут

На любимой кастрюле или сковороде появился толстый слой нагара? Попробуйте это неожиданное средство, которое можно найти на каждой кухне.

Не следует торопиться и использовать химию, которая может навредить поверхности посуды. Возьмите обычный крахмал. Этот компонент точно есть у каждого на кухне.

Как отчистить старую сковороду от черного нагара

Схема использования крахмала для очищения сковородки достаточно проста. Сначала нужно подготовить раствор. Для этого возьмите уровни пропорции крахмала и воды. У вас должна получиться густая консистенция, похожая на зубную пасту.

Нанесите пасту на поверхность сковородок, которые нужно отчистить. Старайтесь равномерно распределить средство и обязательно убедитесь, что все проблемные участки им покрыты.

Оставьте сковороду с пастой на 30-60 минут. Средство начало действовать, если крахмал уже подсох.

Возьмите мягкую щетку или губку, аккуратно сотрите с поверхности всю пасту. Вы заметите, что вместе с ней отходят весь жир, грязь и нагар. Не забудьте дополнительно ополоснуть посуду в чистой воде.

Такой метод не только эффективен, но полностью безопасен для сковородки. После него на поверхности не остается царапин и других повреждений.

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