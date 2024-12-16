Неожиданный фрукт назван "природной виагрой": исследование ученых

Арбуз содержит вещество – цитруллин, которое способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения. Ученые доказали, что цитруллин, попадая в организм, превращается в аргинин, это аминокислотное соединение, стимулирующее выработку оксида азота. Именно оксид азота играет ключевую роль в расслаблении сосудов и улучшении кровотока, что оказывает положительное влияние на мужскую потенцию.

Кроме того, арбуз имеет неоценимую пользу для здоровья всего организма. Он содержит витамины А, С, группы В и антиоксиданты. Эти полезные вещества защищают организм от многих заболеваний и отвечают за его восстановление и омоложение на клеточном уровне. Также арбуз помогает укрепить нервную систему, улучшает работу кишечника, сердца и сосудов.

Ученые отмечают, что для максимального эффекта необходимо съесть значительное количество арбуза. Поэтому фрукт никак не может заменить медицинские препараты. Однако ученые рекомендуют включить его в свой рацион, чтобы укрепить здоровье и повысить жизненный тонус.

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