Неожиданный лайфхак: как старые капроновые сетки из-под лука и картофеля превращают кастрюли в блестящее золото без царапины
Если после лука или картофеля у вас остались капроновые сетки — не торопитесь выбрасывать! Они могут получить вторую жизнь на кухне, заменив губки поролона и металлические щетки. Опытные хозяйки уже знают, как это работает.
Обычно сетки после овощей сразу попадают в свалку: они рвутся, путаются и кажутся тщетными для повторного использования. Но не торопитесь их избавляться — на самом деле это настоящая находка для кухни.
Все очень просто: сетку нужно плотно свернуть в шарик, как обычную мочалку. Если она слишком велика, можно разрезать ее на части. Грязные сетки сперва промойте в мыльной воде, и они готовы к работе.
Используйте капроновый шарик как скребок: немного моющего средства и вперед! Главное преимущество — сетка достаточно жесткая, чтобы счистить пригорелый жир, но при этом совершенно не царапает посуду.
Такой самодельной мочалкой можно без риска мыть антипригарные сковородки, чаши мультиварок и эмалированные кастрюли. Она идеально справляется с прилипшими жиром и остатками пищи, оставляя поверхность чистой и без царапин.
Еще один бонус — такая «мочалка» гораздо гигиеничнее обычных поролоновых губок. Благодаря сетчатой структуре она легко промывается, пища не застревает в волокнах, бактерии не размножаются, а сама мочалка быстро сохнет и служит подольше.