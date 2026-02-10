Как использовать сетки из-под лука и картофеля / © Pixabay

Реклама

Обычно сетки после овощей сразу попадают в свалку: они рвутся, путаются и кажутся тщетными для повторного использования. Но не торопитесь их избавляться — на самом деле это настоящая находка для кухни.

Все очень просто: сетку нужно плотно свернуть в шарик, как обычную мочалку. Если она слишком велика, можно разрезать ее на части. Грязные сетки сперва промойте в мыльной воде, и они готовы к работе.

Используйте капроновый шарик как скребок: немного моющего средства и вперед! Главное преимущество — сетка достаточно жесткая, чтобы счистить пригорелый жир, но при этом совершенно не царапает посуду.

Реклама

Такой самодельной мочалкой можно без риска мыть антипригарные сковородки, чаши мультиварок и эмалированные кастрюли. Она идеально справляется с прилипшими жиром и остатками пищи, оставляя поверхность чистой и без царапин.

Еще один бонус — такая «мочалка» гораздо гигиеничнее обычных поролоновых губок. Благодаря сетчатой структуре она легко промывается, пища не застревает в волокнах, бактерии не размножаются, а сама мочалка быстро сохнет и служит подольше.