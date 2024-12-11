Неожиданный лайфхак, который поможет отмыть пригоревшую кастрюлю: что нужно проварить

Лайфхак, как отчистить кастрюлю
Чистка пригоревших грязных кастрюль даже для опытных хозяек является проблемой. Всем знакома ситуация, когда посуда не оттирается никакими средствами, кажется, что проще выбросить кастрюлю и купить новую.
Но не торопитесь, этого можно и не делать, поможет обычное кипячение, но с добавлением одного продукта. Речь идет о крупе, из которой мы готовим разнообразные блюда.
Как почистить кастрюлю с помощью риса
Да, именно рис может помочь в деле чистки подгоревшей, грязной посуды.
В пригоревшую посуду высыпаем половину стакана сырого риса, добавляем 2 стакана воды, щепотку питьевой соды.
Ставим на огонь и после закипания варим 15-20 минут.
После варки с рисом нагар можно снять деревянной лопаткой, а кастрюлю промыть любым средством для мытья посуды. Рис, конечно, нужно будет выкинуть.
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