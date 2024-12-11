Неожиданный лайфхак, который поможет отмыть пригоревшую кастрюлю: что нужно проварить

Чистка пригоревших грязных кастрюль даже для опытных хозяек является проблемой. Всем знакома ситуация, когда посуда не оттирается никакими средствами, кажется, что проще выбросить кастрюлю и купить новую.

Но не торопитесь, этого можно и не делать, поможет обычное кипячение, но с добавлением одного продукта. Речь идет о крупе, из которой мы готовим разнообразные блюда.

Как почистить кастрюлю с помощью риса

Да, именно рис может помочь в деле чистки подгоревшей, грязной посуды.

В пригоревшую посуду высыпаем половину стакана сырого риса, добавляем 2 стакана воды, щепотку питьевой соды.

Ставим на огонь и после закипания варим 15-20 минут.

После варки с рисом нагар можно снять деревянной лопаткой, а кастрюлю промыть любым средством для мытья посуды. Рис, конечно, нужно будет выкинуть.

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