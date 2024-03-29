Неожиданный лайфхак из Сети: тайная функция обычной терки – полезна она или нет

Оказывается, терку можно использовать не только для того, чтобы натирать разные продукты. Пользователи Сети рассказали об одной скрытой функции. Однако некоторые называют трюк "гениальным", в то время как другие считают его лишней тратой времени.

Хотя мы практически каждый день пользуемся разными кухонными аксессуарами, некоторые их функции нас по-настоящему удивляют. Даже такая привычная вещь как терка, которой мы натираем сыр или овощи для салата, может пригодиться и для других целей.

Пользователь Instagram с ником @andcgram опубликовал видео, в котором проявил немалую изобретательность.

Оказывается, если берете свежую зелень и нужно отделить листья от стеблей, можно не отрывать их вручную или счищать ножом, а использовать терку. Продвиньте растение через самые большие отверстия на терке, а затем аккуратно протяните зелень через них. Листья без особых проблем отделятся и аккуратно упадут на стол.

На момент публикации видео понравилось почти 100 тыс. зрителей. Под ним появилось и множество комментариев, оценивших этот способ чистки зелени, а некоторые даже поделились своими лайфхаками, облегчающими домашние заботы.

Некоторым кулинарный трюк действительно понравился. А кто-то написал, что легче листья оторвать руками, чем потом мыть терку. А как вы думаете? Попробовали бы?

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