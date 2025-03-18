Неожиданный маникюрный тренд: какой цвет будет популярен весной (фото)

Самые популярные оттенки лака, которые любят использовать весной, светлые и спокойные. Реже – барышни предпочитают яркие цвета. Впрочем, трендом номер один в маникюре в первый месяц весны стал цвет "черная вишня" – Rouge Noir.

Что это за цвет, который приобрел популярность с началом весны, — пишет Vogue.

Среди множества nails-трендов — таких как "мыльный" или "голый" маникюра — один выделяется особенно. Речь идет о цвете "черная вишня". Именно он подходит любому оттенку кожи и имеет очень изысканный и привлекательный вид.

Фото

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать французский маникюр с помощью спонжа.

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