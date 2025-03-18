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Неожиданный маникюрный тренд: какой цвет будет популярен весной (фото)

Неожиданный маникюрный тренд: какой цвет будет популярен весной (фото)

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Цвет "черная вишня" никого не оставит безразличным.

Самые популярные оттенки лака, которые любят использовать весной, светлые и спокойные. Реже – барышни предпочитают яркие цвета. Впрочем, трендом номер один в маникюре в первый месяц весны стал цвет "черная вишня" – Rouge Noir.

Что это за цвет, который приобрел популярность с началом весны, — пишет Vogue.

Среди множества nails-трендов — таких как "мыльный" или "голый" маникюра — один выделяется особенно. Речь идет о цвете "черная вишня". Именно он подходит любому оттенку кожи и имеет очень изысканный и привлекательный вид.

Фото

Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram. / ©
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram. / ©
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram. / ©
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram. / ©
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram. / ©
Маникюр Rouge Noir. Фото Instagram.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать французский маникюр с помощью спонжа.

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