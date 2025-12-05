Неожиданный цвет 2026 года назвал Pantone

Цвет 2026 года// фото: Pantone

Выбор главных эстетических тенденций и ключевого цвета на следующий год является не простой задачей. Ежегодно эту миссию берет на себя Институт цвета Pantone — мировой лидер по прогнозированию цветов и консультированию брендов.

На этот раз, Pantone выбрал приподнятый, вневременный оттенок белого, которому дали поэтическое название: Танцовщица облаков (cloud dancer).

институт пантон описывает этот цвет как волнистый, сбалансированный белый, пронизанный чувством безмятежности.

Исполнительный директор института, Литрис Айземан, объяснила, что в эпоху растущего влияния технологий на нашу жизнь, «танцовщица облаков» символизирует успокаивающее влияние в безумном обществе. Этот оттенок поощряет людей вновь открыть ценность взвешенного размышления и тихого мышления.

По словам Айземана, выбор цвета несет глубокий смысл, он ассоциируется с новыми началами и символизирует наше желание нового старта в жизни и культуре.

Как рождается цвет года

Программа «Цвет года» была начата в 1999 году. Ее цель состоит в том, чтобы осветить, как происходящее в нашей макрокультуре в определенный момент времени выражается через язык цвета.

Процесс выбора многогранен и требует глубокого анализа. Специалисты тщательно изучают современные культурные, политические и стилевые ссылки. Это позволяет им сначала сузить поиск до определенной цветовой гаммы, а затем сосредоточиться на выборе более точного оттенка.

Почему этот цвет так называется

Критически важным элементом в выборе цвета его название.

Оттенок «танцовщица облаков» — это не просто белый, а тщательно подобранный тон, имеющий ровный баланс холодных и теплых подтонов.

Прессман объяснила, почему был выбран именно этот нюанс, а не ослепительно яркий белый цвет. Если бы был выбран более яркий белый, это не только лишило бы его природного ощущения, честности и подлинности, которых ищет институт. Такой выбор мог бы намекать на стерильность и изоляционизм, поскольку этот тон «холоден». Таким образом, «танцовщица облаков» является теплым, аутентичным, гостеприимным белым.

Отображение цвета года в трендах одежды и моды

Хотя разные оттенки белого всегда были неизменными в мире моды, «танцовщица облаков» особенно гармонирует с волнистыми силуэтами и натуральными тканями. Литрис Айземан подчеркнула, что этот цвет идеально сочетается с такими элементами, как, например, перья.

В дизайне интерьера Айземан описывает «танцовщицу облаков» как оттенок, дающий «ясность без холодности, структуру без строгости». Благодаря своей сбалансированности этот белый идеально гармонирует с натуральными материалами, такими как дерево и камень.

Танцовщица облаков становится символом стремления общества к равновесию, покою и новому, чистому этапу. Предыдущими выборами пантон были:

Mocha mousse (мокка мусс) 2025 роre — «нежный коричневый цвет, наполненный чувственным и успокаивающим теплом».

Peach fuzz (персиковый пух) 2024 года — «легкий фруктовый оттенок, вызывающий мир и безмятежность».