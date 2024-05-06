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Неприхотливые цветы для клумбы, дачи: какие растения рекомендует посадить садовник Чарльза III

Неприхотливые цветы для клумбы, дачи: какие растения рекомендует посадить садовник Чарльза III

Неприхотливые цветы для клумбы

Цветы, неприхотливые в уходе, которые королевский садовник советует посадить на клумбе, в саду, на даче

Если хотите иметь хорошую клумбу, но думаете, что вырастить красивые цветы очень хлопотно, прислушайтесь к советам королевского садовода Джека Стоукса, который рассказал, какие растения, не требующие особого ухода, могут украсить клумбу или дачу.

Какие неприхотливые цветы посадить на клумбе, в саду

Клематис

Королевский садовник советует это растение как для создания эффектных клумб, так и для красивого сада. Он очень хорошо цветет, а еще быстро "заплетает" заборы и стены.

Джек Стоукс, в первую очередь, советует обратить внимание на белые или розовые клематисы. Они однозначно станут украшением клумб, но при этом не затратны.

Клематис / ©
Клематис

Гортензия Анабель

По словам садовника, это очень удачное растение для клумб. Оно не прихотливо, хорошо приживается. Гортензия быстро растет и займет все пустые места на клумбе. К тому же это растение будет радовать большими белыми цветами, а при необходимости всегда можно нарвать для гостей букет гортензий, ведь веток будет немало.

Гортензия Анабель / ©
Гортензия Анабель

Лаванда

Лаванда идеально подходит для тех, кто не хочет возиться с уходом и постоянным поливом. Кроме того, что она чудесно пахнет, она еще и "приманивает" в сад пчел, что важно для опыления.

Благодаря своему изящному виду лаванда удачно дополнит любую клумбу. Если вы посадите ее в правильное место – не слишком влажное, солнечное, – она будет действительно расти и радовать год за годом.

Лаванда / ©
Лаванда

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