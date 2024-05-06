Неприхотливые цветы для клумбы, дачи: какие растения рекомендует посадить садовник Чарльза III

Цветы, неприхотливые в уходе, которые королевский садовник советует посадить на клумбе, в саду, на даче

Если хотите иметь хорошую клумбу, но думаете, что вырастить красивые цветы очень хлопотно, прислушайтесь к советам королевского садовода Джека Стоукса, который рассказал, какие растения, не требующие особого ухода, могут украсить клумбу или дачу.

Какие неприхотливые цветы посадить на клумбе, в саду

Клематис

Королевский садовник советует это растение как для создания эффектных клумб, так и для красивого сада. Он очень хорошо цветет, а еще быстро "заплетает" заборы и стены.

Джек Стоукс, в первую очередь, советует обратить внимание на белые или розовые клематисы. Они однозначно станут украшением клумб, но при этом не затратны.

Клематис

Гортензия Анабель

По словам садовника, это очень удачное растение для клумб. Оно не прихотливо, хорошо приживается. Гортензия быстро растет и займет все пустые места на клумбе. К тому же это растение будет радовать большими белыми цветами, а при необходимости всегда можно нарвать для гостей букет гортензий, ведь веток будет немало.

Гортензия Анабель

Лаванда

Лаванда идеально подходит для тех, кто не хочет возиться с уходом и постоянным поливом. Кроме того, что она чудесно пахнет, она еще и "приманивает" в сад пчел, что важно для опыления.

Благодаря своему изящному виду лаванда удачно дополнит любую клумбу. Если вы посадите ее в правильное место – не слишком влажное, солнечное, – она будет действительно расти и радовать год за годом.

Лаванда

Читайте также: