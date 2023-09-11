Неприятная проблема: как избавиться от мокриц и чешуйниц в ванной комнате с помощью народных средств

Мокрицы и чешуйницы — насекомые, которые, к сожалению, часто поселяются в ванной комнате. Особенно они любят места с плесенью. Узнайте, как избавиться от чешуйниц и мокриц в ванной.

Если вы не хотите использовать химию, попробуйте эти пять эффективных народных средств.

Мокрица и чешуйницы: чем опасны, разница

Мокрицы относятся к ракообразным и имеют характерный экзоскелет серого цвета. Он состоит из большого количества гребней. Если посмотреть на мокрицу сверху, то можно увидеть только броню и маленькие усики. Также можно заметить семь пар небольших ножек. Из-за этой особенности мокрицу часто путают с многоножкой.

Чешуйницы имеют характерную мерцающую серебристую окраску. Двигаются они быстрыми и извилистыми движениями. Обычно длина чешуйниц не более одного сантиметра, поэтому их бывает трудно заметить. Насекомые также имеют три пары ног и три усика, которые размещаются в хвостовой части тела. Эти существа особенно активны ночью, ведь просто ненавидят солнечный свет.

Как избавиться от чешуйниц раз и навсегда / Фото: commons.wikimedia.org

И мокрицы, и чешуйницы любят темные влажные помещения. Питаются они разнообразными отходами, поэтому ванная комната им очень подходит. Там часто можно увидеть плесень, растительные остатки, органику, которая перегнивает. Чешуйницы дополнительно могут жить на кухне, питаясь сахаром, бумагой. Эти насекомые откладывают свои яйца в крупах.

Хотя насекомые и отличаются довольно неприятным внешним видом, для животных и людей они абсолютно безвредны. Однако мало кому хочется видеть мокриц или чешуйниц в своей ванной комнате.

Как быстро и эффективно избавиться от чешуйниц и мокриц в ванной комнате

Мокрицы: как избавиться? / Фото: pixabay.com

Конечно, важно не забывать о регулярной тщательной уборке, ежедневном проветривании помещения, отделке труб и вентиляции. Однако, если мокрицы и чешуйницы уже появились, следует потребовать такие народные средства:

Борная кислота – возьмите 1 чайную ложку средства и разведите в 0.5 литров воды, нанесите жидкость на места скопления насекомых, обработайте швы между плитками. Красный перец, табак и соль – эти продукты нужно смешать в ровной пропорции и рассыпать по полу во влажном помещении. Картофель – возьмите картофелину, разрежьте ее на две половинки и сделайте в каждой небольшую дырочку-ловушку, в которую может поместиться насекомое. Остаток в сутки в тех местах, где вы чаще всего видите мокрицы или чешуйки. Сухой квас – 100 г вещества нужно растворить в 0.5 литра воды, а затем опрыскайте пол и стены. Ветви — в народе эти минералы часто называют "квасцы". Их нужно взять 100 г на 1 л воды, затем полученным раствором очистить все зараженные поверхности.

Чешуйницы и мокрицы, кроме ванных комнат, любят вентиляции и трубы, книжные и кухонные шкафы, места под плинтусами, подоконники и трещины в плитке.

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