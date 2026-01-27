Неприятный запах из канализации: один простой трюк – и проблема исчезла

Раковина. / © iStock

Выливающиеся в раковину остатки пищи легко приводят к образованию отложений. Это один из путей к засорению канализации и неприятных запахов, которые часто ощущаются на самой кухне.

Какое домашнее средство следует вылить в канализацию и неприятный запах быстро исчезнет, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Эксперты говорят: хотя домашние средства требуют большего терпения, их безусловно стоит попробовать. Особенно если вам надоел химический запах магазинных продуктов.

Вам понадобится:

уксус

сода

Как прочистить раковину

Вылейте в раковину четыре столовых ложки соды и четыре столовых ложки уксуса. Подождите полчаса. После этого влейте в слив горячую воду. Если вы хотите получить лучший результат, повторите еще раз весь процесс.

Этот метод лучше всего работает для частичных засоров. Приятный ароматный аромат наполнил всю кухню, и вода стала легче стекать.

Напомним, ранее мы писали о том, как простая смесь мгновенно растворит жир и прочистит слив. Важно ухаживать за раковиной, ведь в ней могут размножаться бактерии. Застойная вода тоже вызывает неприятный запах.