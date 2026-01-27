- Дата публикации
Неприятный запах из канализации: один простой трюк – и проблема исчезла
Простое домашнее средство не только нейтрализует неприятные запахи, но и обладает антибактериальными свойствами.
Выливающиеся в раковину остатки пищи легко приводят к образованию отложений. Это один из путей к засорению канализации и неприятных запахов, которые часто ощущаются на самой кухне.
Какое домашнее средство следует вылить в канализацию и неприятный запах быстро исчезнет, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.
Эксперты говорят: хотя домашние средства требуют большего терпения, их безусловно стоит попробовать. Особенно если вам надоел химический запах магазинных продуктов.
Вам понадобится:
уксус
сода
Как прочистить раковину
Вылейте в раковину четыре столовых ложки соды и четыре столовых ложки уксуса.
Подождите полчаса.
После этого влейте в слив горячую воду.
Если вы хотите получить лучший результат, повторите еще раз весь процесс.
Этот метод лучше всего работает для частичных засоров. Приятный ароматный аромат наполнил всю кухню, и вода стала легче стекать.
Напомним, ранее мы писали о том, как простая смесь мгновенно растворит жир и прочистит слив. Важно ухаживать за раковиной, ведь в ней могут размножаться бактерии. Застойная вода тоже вызывает неприятный запах.