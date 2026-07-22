Неприятный запах изо рта у собаки может указывать на серьезные проблемы: ветеринары назвали симптомы

Почему у собаки неприятный запах изо рта / © unsplash.com

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Неприятный запах изо рта у собаки может быть не просто следствием недостаточной гигиены, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Ветеринары предупреждают, что в отдельных случаях он свидетельствует не только о заболеваниях зубов и десен, но и о более серьезных нарушениях в организме.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты отмечают, что владельцы, как правило, тщательно следят за рационом своих питомцев, регулярно выгуливают их и обеспечивают физическую активность. В то же время уход за зубами часто остается без внимания, хотя он имеет важное значение для общего состояния здоровья животного.

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В благотворительной организации The Dogs Trust поясняют, что ежедневная чистка зубов помогает предотвратить образование зубного налета и камня. Именно эти отложения могут привести к развитию гингивита и других заболеваний полости рта.

По данным опроса Medivet & Partners, 34% владельцев домашних животных никогда не чистят зубы своим питомцам. Ветеринары отмечают, что такая привычка может иметь опасные последствия. По их словам, галитоз — стойкий неприятный запах изо рта — иногда сигнализирует не только о стоматологических проблемах или инфекциях, но и может быть ранним признаком других заболеваний, в частности диабета.

Эксперты советуют не откладывать консультацию у ветеринара, если наряду с неприятным запахом появляются другие тревожные симптомы. К ним относятся покраснение, отек или кровоточивость десен, значительные отложения зубного камня, обнажение корней зубов из-за отступания десен, шаткие или выпавшие зубы, гнойные выделения у десен, отказ от твёрдой пищи или лакомств, выпадение корма изо рта во время еды, жевание только одной стороной челюсти, постоянные попытки потереть лапой морду или рот, а также обильное или кровянистое слюноотделение.

Совладелица ветеринарной клиники Medivet Pinner доктор Рина Патель советует постепенно приучать собаку к чистке зубов. Сначала стоит ненадолго прикасаться к зубам и деснам, осторожно приподнимая губы животного, а после каждого такого занятия обязательно хвалить питомца или поощрять лакомством.

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Ветеринар также подчеркивает, что для ухода за зубами следует использовать только специальную зубную пасту для животных. Такие средства выпускаются со вкусами, которые нравятся собакам, например, с ароматом курицы, рыбы или говядины. Человеческая зубная паста для этого не подходит, ведь она содержит компоненты, которые могут быть токсичными для домашних питомцев.

Если собака боится зубной щетки, доктор Патель рекомендует сначала наносить пасту пальцем или мягкой тканью. После того как животное привыкнет к процедуре, можно переходить к специальной зубной щетке с мягкой щетиной.

По словам ветеринара, продолжительность чистки следует увеличивать постепенно, уделяя особое внимание внешней поверхности зубов, где чаще всего скапливается налет. Регулярный уход за полостью рта, добавляет она, помогает поддерживать здоровье зубов и десен и снижает риск развития серьезных заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали, что спокойный характер собаки зависит не только от воспитания, но и от наследственности. Специалисты назвали семь пород, которые часто рекомендуют людям, мечтающим о уравновешенном домашнем питомце.

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