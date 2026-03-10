Неприятный запах в холодильнике: вот простое кухонное средство, которое избавит от него навсегда

Как убрать запах в холодильнике / © pexels.com

Однако, есть один простой продукт из кухни, который работает значительно лучше дорогих магазинных сорбентов. Речь идет об обычной пищевой соде.

По словам химиков, сода способна разрушать как щелочные, так и кислотные соединения — а именно они чаще всего являются источником неприятного запаха в холодильнике. Просто поставьте внутри на полочке открытую емкость с небольшим количеством соды и она начнет мгновенно впитывать летучие вещества. Неприятный запах исчезнет буквально за сутки.

При этом пищевая сода не маскирует запахи. Она полностью их нейтрализует, а потому этот продукт гораздо эффективнее обычных магазинных ароматических поглотителей. Как подчеркивают эксперты: сода безопасна для нашего организма, не выделяет никаких вредных веществ, но отлично работает как губка для запахов.

Специалисты рекомендуют обновлять емкость с содой раз в месяц для лучшего эффекта.

Сода отлично справляется даже с очень сильными запахами, такими как запах чеснока или рыбы. А они считаются одними из самых стойких. Продукт вступает в реакцию с серосодержащими соединениями, которые и приносят резкий запах.

Если в холодильнике очень сильный аромат, лучше поставить сразу две емкости: на верхнюю и нижнюю полочки. Соду можно использовать для очистки холодильника: она мягко удаляет даже стойкие загрязнения, не повреждая поверхность.

Не забывайте регулярно проверять продукты в холодильнике и убирать испорченную пищу. Даже самый лучший сорбент не спасет, если таковая стоит внутри слишком долго.