Неприятный запах в стиралке: как очистить барабан и предотвратить зловоние в домашних условиях

Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда белье после стирки имеет неприятный запах. Причиной обычно становится грязный барабан стиральной машины. Большинство пользователей не знают, как правильно очистить стиральную машину, чтобы устранить вонь.

Неприятный запах из стиральной машины: как его устранить

Неприятный запах из стиральной машины: как его устранить / © pexels.com

Если вы используете стиральную машину регулярно, даже раз в неделю, неприятный запах может появляться из-за накопившихся загрязнений внутри устройства. К счастью, устранить его достаточно просто.

Первый шаг — найдите подробную инструкцию для вашей модели стиральной машины. Она часто содержит больше информации, чем бумажное руководство, в частности раздел об очистке барабана стиральной машины.

Убедитесь, что в машине есть режим самоочистки барабана. Обычно это отдельная или комбинация кнопок. Активировав этот режим, стиральная машина сама выполнит очистку без дополнительных средств. Длительный цикл при 90 °C эффективно удаляет загрязнение, включая накипь, остатками стиральных порошков и гелей.

Чтобы убрать видимую мутность барабана, можно воспользоваться обычными домашними средствами для удаления накипи и загрязнений, применяемых для раковин и кранов. Распылите средство на барабан, оставьте на время, указанное в инструкции, а затем протрите чистой тканью.

Альтернатива — приготовить раствор из 30 г лимонной кислоты и 300 мл теплой воды. Нанесите его на загрязненные участки барабана, оставьте на время, а затем тщательно промойте чистой водой.

