Неприятный запах в стиралке: как очистить барабан и предотвратить зловоние в домашних условиях

Неприятный запах из стиральной машины: как его устранить / © pexels.com

Реклама

Если вы используете стиральную машину регулярно, даже раз в неделю, неприятный запах может появляться из-за накопившихся загрязнений внутри устройства. К счастью, устранить его достаточно просто.

Первый шаг — найдите подробную инструкцию для вашей модели стиральной машины. Она часто содержит больше информации, чем бумажное руководство, в частности раздел об очистке барабана стиральной машины.

Убедитесь, что в машине есть режим самоочистки барабана. Обычно это отдельная или комбинация кнопок. Активировав этот режим, стиральная машина сама выполнит очистку без дополнительных средств. Длительный цикл при 90 °C эффективно удаляет загрязнение, включая накипь, остатками стиральных порошков и гелей.

Реклама

Чтобы убрать видимую мутность барабана, можно воспользоваться обычными домашними средствами для удаления накипи и загрязнений, применяемых для раковин и кранов. Распылите средство на барабан, оставьте на время, указанное в инструкции, а затем протрите чистой тканью.

Альтернатива — приготовить раствор из 30 г лимонной кислоты и 300 мл теплой воды. Нанесите его на загрязненные участки барабана, оставьте на время, а затем тщательно промойте чистой водой.