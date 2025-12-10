- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 2 мин
Неприятный запах в ванной: всего два трюка решат то, с чем не справляются дорогие освежители
Вместо использования готовых химических освежителей воздуха в ванной комнате следует рассмотреть экологические.
Часто в ванных комнатах из-за повышенной влаги появляется неприятный запах. Он также выходит со слива. Справиться с ним помогут специальные освежители воздуха. Однако можно воспользоваться простыми, натуральными хитростями.
Как справиться с запахами без агрессивной химии, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.
Первый — это трюк с сырым рисом. Эта крупа не только поглощает влагу, но и действует как носитель аромата. Поэтому следует поставить небольшую емкость с сырым рисом в ванной и добавить несколько капель любимого эфирного масла. Оно будет медленно улетучиваться из риса, высвобождая аромат по всей комнате.
Чтобы контролировать интенсивность запаха, лучше всего использовать меньшее количество капель и постепенно добавлять их в контейнер. Рис можно накрыть марлей. Это поможет уменьшить образование пыли на крупе, но не будет блокировать запах.
Еще один способ добавить хороший аромат в ванной комнате — повесить там эвкалипт. Свежие веточки растения можно даже закрепить в самом душе. Горячая пара будет высвобождать эфирные масла, которые есть в листьях эвкалипта, создавая свежий, очищающий аромат.
Также можно добавить несколько веточек свежей лаванды в этот душевой букет, чтобы усилить аромат. Хотя этот метод требует частой замены растений, олнако он гарантирует хороший аромат.
Этот трюк оказывает еще и хорошее влияние на здоровье. Вдыхание натуральных масел поддерживает верхние дыхательные пути, поскольку они обладают антибактериальными и противовирусными свойствами.
Напомним, мы писали о том, как копеечное средство из аптеки поможет поддерживать зеркала в чистоте.