Девушка. / © Credits

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У некоторых женщин менструальный цикл сопровождается не только физическим дискомфортом, но и резкими эмоциональными перепадами. В тяжелых случаях это может быть связано с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР) – состоянием, при котором организм чрезмерно реагирует на колебания уровня эстрогена и прогестерона.

Некоторые менструальные циклы могут физически и эмоционально напоминать американские горки, пишет ноучно популярное издание ScienceAlert .

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По оценкам специалистов, ПМДР поражает от 3% до 8% людей, регулярно имеющих менструации. Специалисты объясняют, что расстройство может проявляться тревожностью, депрессией, раздражительностью, сильной усталостью, головной болью, вздутием живота, болью в теле и нарушениями сна. Впрочем, симптомы могут существенно отличаться, хотя диагностируют и лечат это состояние нередко по одинаковому подходу.

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Исследование шведских ученых

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции разделили расстройство на три разных модели в зависимости от того, когда начинаются симптомы, насколько они становятся тяжелыми и как долго продолжаются. Этот новый персонализированный подход может привести к лучшей диагностике и лечению.

Ученые наблюдали за 134 женщинами в течение двух менструальных циклов: 90 из ПМДР, а 44 без него. Анализ симптомов помог выявить три разных типа течения этого состояния.

Типы предменструального расстройства

Один из самых распространенных типов – «тяжелый полный лютеиновый». Симптомы появляются вскоре после овуляции, постепенно усиливаются перед менструацией, но исчезают с началом кровотечения. Так часто проявляется раздражительность.

Другой тип — «тяжелый поздний лютеин». В этом случае симптомы возникают ближе к менструации, быстро становятся интенсивными и сохраняются через четыре-пять дней после ее начала. Тогда возникает тревога.

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Третий тип исследователи назвали «умеренным поздним лютеиновым». В этом случае симптомы возникают непосредственно перед менструацией, носят менее выраженный характер и быстро исчезают после ее начала. Такое течение часто сопровождается депрессивными состояниями, тревожностью, перепадами настроения, болью в суставах и головной болью.

Шведские ученые отмечают, что проявления предменструального дисфорического расстройства могут отличаться не только у разных женщин, но и у того же человека от одного цикла к другому.

В частности, 98% участниц из ПМДР в течение двух исследуемых циклов имели симптомы более одного типа. Полученные результаты свидетельствуют, что ПМДР может иметь разные сценарии течения, а симптомы не у всех женщин появляются и исчезают по одинаковому графику.

Специалисты также предостерегают: ПМДР нельзя считать обычным проявлением менструального цикла. В тяжелых случаях эмоциональные, когнитивные и физические симптомы настолько ухудшают качество жизни, что могут приводить даже к суицидальным мыслям.

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Несмотря на серьезные последствия, осведомленность о предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР) остается низкой, а ошибочные диагнозы распространены. Психиатры и психологи нередко не распознают это состояние, поэтому женщины годами не могут получить надлежащую помощь.

Опасные последствия ПМДР

Ученые обращают внимание, что ПМДР часто лечат так же, как более легкий предменструальный синдром (ПМС), без учета тяжести симптомов и их влияния на повседневную жизнь.

Среди возможных методов помощи – когнитивно-поведенческая терапия, гормональные контрацептивы и антидепрессанты. Однако часть пациенток не реагирует на доступное лечение.

Особую опасность представляет тяжелый ПМДР, не поддающийся терапии. По результатам метаанализа 2021 года, это расстройство связано почти с семикратным повышением риска попыток самоубийства.

Исследователи отмечают необходимость дальнейшего изучения ПМДР. В частности, понимание того, почему симптомы могут проявляться по разным сценариям, поможет усовершенствовать диагностику и подобрать более эффективное лечение для каждой пациентки.

Несмотря на серьезные последствия, осведомленность о предменструальном дисфорическом расстройстве остается низкой, а ошибочные диагнозы распространены. Психиатры и психологи нередко не распознают это состояние, поэтому женщины годами не могут получить надлежащую помощь.

Ученые обращают внимание, что ПМДР часто лечат так же, как и более легкий предменструальный синдром, не считая тяжести симптомов и их влияния на повседневную жизнь.

Среди возможных методов помощи – когнитивно-поведенческая терапия, гормональные контрацептивы и антидепрессанты. Однако часть пациенток не реагирует на доступное лечение.

Особую опасность представляет тяжелый ПМДР, не поддающийся терапии. По результатам метаанализа 2021-го, это расстройство связано почти с семикратным повышением риска попыток самоубийства.

Исследователи отмечают необходимость дальнейшего изучения ПМДР. В частности, понимание того, почему симптомы могут проявляться по разным сценариям, поможет усовершенствовать диагностику и подобрать более эффективное лечение для каждой пациентки.

Как сообщалось, обильные менструации, необычно большие сгустки крови или кровянистые выделения между месячными – это не всегда просто особенность цикла. Гинекологиня объяснила, по каким трем признакам можно заподозрить аномальное маточное кровотечение и почему не стоит ожидать, что все пройдет само по себе.

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