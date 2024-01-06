Несчастье и быстрый развод: почему нельзя жениться в высокосном 2024 году по народным приметам

2024 год високосный, то есть в нем будет не 365, а 366 дней. Каждый четвертый год происходит такое явление, а введенное оно было для того, чтобы сбалансировать неточность календаря. В народе высокие годы всегда считали несчастливыми и опасными. С ними связывали многие поверья и народные приметы.

В древности люди мало понимали, зачем создан високосный год, поэтому ему приписывали разнообразные опасные свойства. Даже было мнение, что в такие годы нарушается естественный порядок вещей, а потому всех ждут только несчастья.

Отсюда пришло и поверье, что свадьба, сыгранная в високосный год, не будет благословлена Богом, а потому супруги будут жить в несчастье, бедности и ссорах.

Существовали и другие народные приметы, связанные с високосным годом. Среди них наиболее популярными можно назвать следующие:

не следует переезжать на новое место жительства, ведь это принесет только проблемы;

нельзя начинать новые дела, особенно важные, они не принесут желаемого результата;

не начинайте ремонт в доме или квартире, он затянется и закончится неудачно;

не стоит покупать новую недвижимость, она будет проблемной;

нельзя сажать деревья, они точно не приживутся.

Впрочем, в современном мире, несмотря на народные приметы предков, статистика в ЗАГСах показывает, что браки, заключенные в високосный год, распадаются отнюдь не чаще регистрирующих в другие периоды. Число календаря не способно повлиять на семейное счастье. Поэтому если вы думали сделать предложение своей второй половинке, можно и даже нужно это делать в 2024 году. Тем более что церковь также не запрещает венчания в высокие годы.

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