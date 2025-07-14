В какие дни благоприятно собирать лук по лунному календарю / © unsplash.com

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В зависимости от региона сроки выкапывания лука в Украине приходятся на конец июля — начало августа.

На юге обычно выкапывают значительно раньше, чем на севере. Погодные условия также оказывают серьезное влияние на созревание. Из-за дождя или сильной жары сроки могут значительно колебаться.

Эксперты советуют ориентироваться на период высаживания и выкапывать примерно на 68–80 день после этого. В народе уже давно появились даже свои признаки, на которые следует обращать внимание:

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кожура начинает шелушиться, а шелуха легко отделяется;

перья лука лежат на земле желтые;

шейка луковицы сухая, тонкая, имеет легкий желтый (или другой в зависимости от сорта) цвет.

Обратите внимание, что лук прекращают поливать за 2–3 недели перед выкапыванием.

Лунный календарь 2025 года: когда лучше выкапывать лук

Как есть сроки высаживания лука, так есть и лучшие даты для его выкапывания по лунному календарю. В июле это: 9, 11, 16, 17, 18, 25 и 26 июля.

Очень важно не затягивать с выкапыванием лука, ведь если его “передержать”, он начнет выпускать стрелки и снова расти. Такой продукт не сохраняется. Аномальная жара в Украине — еще одна причина не затягивать, ведь лук может просто “испечься” под солнцем.

Как выкапывать и хранить лук правильно

Обычно лук выдергивают из почвы руками, однако из-за жары земля может стать слишком твердой, тогда следует использовать лопату или вилы.

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Землю с луковиц обязательно очищают, сами же плоды раскладывают в тени на горизонтальной поверхности и оставляют на несколько дней. Очень важно, чтобы перья подсохли, тогда лук не сгниет. Затем его подрезают ножницами.

Хранить лук советуют на закрытом балконе/лоджии или чердаке. Очень важно, чтобы была хорошая вентиляция и не было прямых солнечных лучей. Иногда из лука плетут венки, которые подвешивают на чердаке.

Если несколько дней дождит, но пришло время копать лук, его раскладывают на так называемое дозревание. Зеленые перья должны подсохнуть, чтобы все питательные вещества из него попали в плод.