Что делать, чтобы в доме хорошо пахло

Приятный аромат в доме создает ощущение уюта, чистоты и комфорта. Недаром в дорогих отелях уделяют особое внимание запаху в помещениях. Легкий аромат свежести там ощущается сразу после входа в помещение. Однако подобного эффекта можно добиться и дома без дорогих ароматизаторов. Во время обычного мытья полов достаточно добавить в воду несколько простых ингредиентов, которые не только улучшат запах, но и сделают уборку более эффективной.

Что добавить в воду для мытья полов, чтобы в квартире был приятный аромат

Самый простой способ наполнить дом приятным запахом — использовать эфирные масла. Они обладают концентрированным ароматом и хорошо распространяются в доме во время уборки.

Для мытья полов достаточно добавить в ведро теплой воды 5–7 капель эфирного масла. Чтобы запах был более глубоким и гармоничным, можно совмещать несколько ароматов. К примеру, смесь лимона и лаванды создает ощущение свежести и чистоты. Сочетание апельсина с корицей добавляет теплоты и уюта. А комбинация эвкалипта с мятой помогает сделать воздух более свежим и легким.

Во время мытья полов аромат постепенно распространяется по всей квартире и держится в помещении еще длительное время.

Еще одно простое средство, которое можно добавить в воду для мытья полов, — обычная пищевая сода. Она хорошо нейтрализует посторонние запахи и помогает убрать остатки грязи. Достаточно всыпать в ведро примерно одну столовую ложку соды. Она смягчает воду и помогает лучше чистить поверхности. Особенно полезно использовать этот метод в коридоре или на кухне, где пол быстрее загрязняется.

Чтобы напольное покрытие сияло после мытья, можно добавить две столовые ложки лимонного сока. Он не только придает приятный цитрусовый аромат, но и помогает удалять жирные пятна и легкие загрязнения.