Как выбрать арбуз

Как выглядит спелый арбуз

Качественный плод снаружи должен выглядеть свежим, целым, чистым. В процессе созревания корочка становится более матовой. Если арбуз относится к полосатому сорту, то по мере созревания его полосы становятся все более яркими и четкими, что также может являться признаком спелости. О спелости арбуза свидетельствует и земляное пятно — место, где арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, там не производится хлорофилл, красящий растения в зеленый цвет. Пятно должно быть ярко-желтого цвета. Если она яркая — значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.

Как выбирать арбуз по размеру

Арбуз нужно выбирать не самый большой и не самый мелкий, лучше всего килограммов на 5-7. Большие арбузы могут иметь больше нитратов по сравнению с маленькими. Арбузы схожей степени зрелости обязаны не очень различаться размерами.

Как выбрать вкусный арбуз по звуку

Постучайте по арбузу. Звук должен быть неглухим и незвонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз переспел, слишком звонкий — не созрел.

Как определить спелость арбуза за хвостиком

Каким должен быть хвостик? Высохший арбузный хвостик — не стопроцентный признак вкусного арбуза, он может быть высохшим, и это признак того, что арбуз созревал и больше не берет из почвы влагу. Но надо учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, даже если арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3-4 дня. А вот мокрый зеленый хвост — гарантия незрелого плода.

Хвостик прорастает из так называемой «пуговицы». Края этой пуговицы должны быть сухими.

Какой арбуз более вкусный — «мальчик» или «девочка»

Арбузов делят на «мальчиков» и «девочек», и последних считают вкуснее, потому что они слаще и имеют меньше косточек. Как отличить «мальчиков» от «девочек»? Таким образом — у «мальчиков» низ выпуклый, а кружочек на нем маленький, у «девочек» — низ более плоский, а кружочек широк.

Нужно ли сжимать арбуз

Среди методов определения спелости арбуза популярен метод сжатия. Считается, что спелый арбуз при сжатии должен издать характерный треск. Но такой метод невзрачен и может ввести в заблуждение. Арбуз хрустит при нажатии всего один раз и, вероятнее всего, он уже хрустнул во время транспортировки. Повторное нажатие ни к чему не приведет.

Могут быть трещины и проколы на арбузах

На корке хорошего арбуза не допускается много дефектов — рубцов и трещин. Качество продукта сохраняется, когда общая площадь внешних повреждений не превышает восьмую часть поверхности плода. Побитости и трещины — результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следов от уколов или думать, что трещины результат того, что в арбуз закачивали нитраты. Если бы в арбузе появился прокол от шприца, то есть рана, он бы начал гнить.

О нитратах в арбузе

Нитраты — это не совсем плохо, главное, чтобы их было не слишком много. Нитраты — это «витамин» роста, минеральное удобрение, необходимое для питания растения. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. До конца созревания в арбузе не должно быть нитратов — он вырастет, питаясь ими. Арбузы с большим количеством нитратов бывают именно тогда, когда его срывают недозрелым, примерно за неделю до полного созревания. Но, вероятнее всего, они будут только в корке. То, что обычно принимают за отравление нитратами, это или диарея от чрезмерного потребления клетчатки, или кишечное расстройство, вызванное бактериями с плохо вымытой поверхности плода.

Поэтому специалисты советуют не догрызать арбуз до белой части корки — она может иметь следы удобрений. И тщательно мыть арбуз, лучше с мылом.