Мыльная вода — самый безопасный способ удалить клей из кожи / © Pixabay

Реклама

Суперклей очень крепкий. Его достаточно сложно удалить с кожи. Однако его можно избавиться без ущерба, если поступать правильно.

Удалять суперклей из кожи следует очень осторожно, чтобы не повредить ее и не получить ожоги. Поэтому лучше отказаться от использования химических средств, они могут навредить.

Как удалить суперклей из кожи

Сначала загрязнение нужно промыть теплой водой и намылить мылом. Затем место необходимо потереть пемзой или кистью. Такая манипуляция улучшает ситуацию на 50%.

Реклама

Затем нужно взять средство для удаления лака из ногтей. Он должен быть с ацетоном. Продукт следует нанести на пятна от клея. Не используйте для этого вату, поскольку волокна могут приклеиться. Через 5 минут следует смыть средство с помощью теплой мыльной воды.

Кожу после такой процедуры желательно смазать жирным маслом или кремом на 10 минут. Затем снова вымыть руки теплой водой.

Раньше мы писали о том, как отчистить диван дома от пятен. Больше об этом читайте в новости.