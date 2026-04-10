Несколько уловок — и никаких следов: как отмыть суперклей с кожи
Часто бывают случаи, когда при работе руки загрязняются клеем. Это приносит большой дискомфорт.
Суперклей очень крепкий. Его достаточно сложно удалить с кожи. Однако его можно избавиться без ущерба, если поступать правильно.
Удалять суперклей из кожи следует очень осторожно, чтобы не повредить ее и не получить ожоги. Поэтому лучше отказаться от использования химических средств, они могут навредить.
Как удалить суперклей из кожи
Сначала загрязнение нужно промыть теплой водой и намылить мылом. Затем место необходимо потереть пемзой или кистью. Такая манипуляция улучшает ситуацию на 50%.
Затем нужно взять средство для удаления лака из ногтей. Он должен быть с ацетоном. Продукт следует нанести на пятна от клея. Не используйте для этого вату, поскольку волокна могут приклеиться. Через 5 минут следует смыть средство с помощью теплой мыльной воды.
Кожу после такой процедуры желательно смазать жирным маслом или кремом на 10 минут. Затем снова вымыть руки теплой водой.
