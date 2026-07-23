Несода и неуксус: как быстро прочистить засор в сливе без дорогих химических средств

Как быстро прочистить ливень в раковине / © Фото из открытых источников

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Засоренный ливень в раковине или ванне — проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый. Чаще люди сразу покупают агрессивные химические средства или используют соду с уксусом, однако существует еще один простой и доступный способ, который часто оказывается не менее эффективным. Для него понадобится обычное средство для мытья посуды и горячая вода. Именно этот метод сантехники советуют применять прежде всего, если засор вызван жиром, остатками пищи или мыльным налетом.

Почему образуется засор

Большинство бытовых засоров возникает постепенно.

В кухонной раковине на внутренних стенах труб скапливаются жир, остатки продуктов, чайная заварка и другие мелкие частицы. В ванной причиной чаще всего становятся волосы, мыло, остатки косметических средств и зубной пасты.

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Впоследствии все это образует плотный слой, замедляющий отток воды.

Почему не всегда следует использовать агрессивную химию

Сильнодействующие средства для прочистки труб действительно могут быстро справиться с засорением, однако у них есть и недостатки.

Регулярное использование агрессивной химии способно повреждать пластиковые уплотнители, металлические элементы и отрицательно влиять на состояние старых труб.

Кроме того, такие средства требуют очень осторожного использования из-за высокой концентрации щелочей или кислот.

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Простой способ со средством для мытья посуды

Если причиной засорения стал жир, поможет обычное жидкое средство для мытья посуды. Сначала влейте в слив примерно 100-150 мл средства. После этого подождите 10-15 минут, чтобы он начал растворять жировые отложения.

Далее медленно вылейте в трубу 2-3 литра очень горячей, но не кипящей воды. Если трубы металлические, можно использовать почти кипяток. Для пластиковых лучше ограничиться горячей водой примерно 70-80 °C.

Во многих случаях этого достаточно, чтобы вода снова начала быстро стекать.

После горячей воды можно воспользоваться вантузом. Несколько интенсивных нажатий создают перепад давления, помогающий протолкнуть остатки засорения дальше по трубе.

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Сочетание горячей воды, моющего средства и вантуза нередко оказывается значительно эффективнее использования только одного способа.

Как избежать повторных засорений

Лучший способ борьбы с засорениями — профилактика. Раз в две-три недели полезно промывать кухонный слив горячей водой с небольшим количеством моющего средства.

Также желательно не сливать в раковину остатки масла, жир после жарки, кофейную гущу и большие кусочки пищи. В ванной следует установить специальную сеточку, которая будет задерживать волосы.

Когда без сантехника уже не обойтись

Если вода совсем не проходит, слив полностью заблокированный или неприятный запах не исчезает даже после очистки, проблема может быть значительно глубже.

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В таком случае причиной нередко становится серьезная пробка в канализационной трубе, требующая специального оборудования.

Самостоятельные попытки могут только усугубить ситуацию.

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