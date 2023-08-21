Нестандартный подход: 6 имен для девочек, которые не заканчиваются на а и я

Выбрать имя для своей девочки – это очень ответственный момент. Иногда родители могут растеряться, поскольку так много красивых и благозвучных имен. А иногда подходят к решению вопроса довольно нестандартным способом. Поскольку желают, чтобы имя было не только красивым, но и интересным, и даже нетипичным. Ведь подавляющее большинство женских имен заканчиваются на а или я, но есть имена, имеющие другие окончания.

Имена для девочек, которые не заканчиваются на а и я

Жаклин – преследующая, идет по следу. Это имя очень популярно в англоязычных и франкоязычных странах, а происходит от библейского имени – Иаков. Девочка с таким именем оригинальна, неповторима, спонтанна. Часто ищет скрытые смыслы в вещах, поэтому выбирает профессию психолога, астролога, эзотерика. Если влюбляется в мужчину, то может сама сделать первый шаг.

– преследующая, идет по следу. Это имя очень популярно в англоязычных и франкоязычных странах, а происходит от библейского имени – Иаков. Девочка с таким именем оригинальна, неповторима, спонтанна. Часто ищет скрытые смыслы в вещах, поэтому выбирает профессию психолога, астролога, эзотерика. Если влюбляется в мужчину, то может сама сделать первый шаг. Элизабет – имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог – это совершенство». Издавна таким именем называли только коронованных особ, оно считалось царским именем. Девочки с таким именем родились, чтобы управлять и побеждать. В характере с детства проявляется решительность, храбрость и неподкупная справедливость. Наряду с девочками с таким именем всегда идут счастье и удача. Они становятся очень преданными и верными супругами.

– имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог – это совершенство». Издавна таким именем называли только коронованных особ, оно считалось царским именем. Девочки с таким именем родились, чтобы управлять и побеждать. В характере с детства проявляется решительность, храбрость и неподкупная справедливость. Наряду с девочками с таким именем всегда идут счастье и удача. Они становятся очень преданными и верными супругами. Любовь – любимая, рожденная в любви. Девочка с таким именем легкая, веселая, у нее доброе сердце, часто любит быть в центре внимания. Способна к анализу и глубокому мышлению, поэтому может добиться успеха в изучении точных наук. Не лишена внимания мужчин, но от избранника потребует верности и покорности.

– любимая, рожденная в любви. Девочка с таким именем легкая, веселая, у нее доброе сердце, часто любит быть в центре внимания. Способна к анализу и глубокому мышлению, поэтому может добиться успеха в изучении точных наук. Не лишена внимания мужчин, но от избранника потребует верности и покорности. Мариам – та, которая служит Богу. Это имя очень распространено среди мусульман. Девочка с таким именем очень подвижна, эмоциональна, любит веселье, послушна и неконфликтна. При этом она умеет себя преподнести, очень справедлива и не терпит давления. Больше всего проявляется в творческих профессиях, имеет успех у мужчин. В брак вступит с верным, уравновешенным и надежным партнером, любящим активный отдых.

– та, которая служит Богу. Это имя очень распространено среди мусульман. Девочка с таким именем очень подвижна, эмоциональна, любит веселье, послушна и неконфликтна. При этом она умеет себя преподнести, очень справедлива и не терпит давления. Больше всего проявляется в творческих профессиях, имеет успех у мужчин. В брак вступит с верным, уравновешенным и надежным партнером, любящим активный отдых. Марлен – образовано от сочетания двух имен – Мария и Магдалена. Девочка с таким именем мягкая, покладистая и неконфликтная. Любит добиваться успеха в карьере, имеет много друзей и поклонников.

– образовано от сочетания двух имен – Мария и Магдалена. Девочка с таким именем мягкая, покладистая и неконфликтная. Любит добиваться успеха в карьере, имеет много друзей и поклонников. Нино – величественная дама. Девочка с таким именем покладистая, ответственная, но иногда может быть упрямой и своенравной. Имеет склонность к обучению, поэтому может знать несколько языков, очень эрудированна. В мужья выбирает для себя сильного партнера, не имеющего слабостей. Но не терпит давления и контроля со стороны мужчины.

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