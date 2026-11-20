Сколько лет стажа нужно для пенсии 2026 года / © pexels.com

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По информации Минфин, в 2026 году украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут претендовать на ежемесячную государственную социальную помощь. Ее размер зависит от категории получателя, а для оформления выплат нужно удовлетворять установленным требованиям по возрасту, доходам и другим обстоятельствам.

Сколько лет стажа нужно для пенсии в 2026 году

В Украине право на пенсию по возрасту определяется двумя основными показателями: возрастом человека и продолжительностью его страхового стажа. В 2026 году требования к количеству отработанных лет снова возросли.

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В частности, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить не менее 33 лет страхового стажа. Если такого показателя нет, возможность получить пенсию сохраняется позже:

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в 63 года — при наличии от 23 до 32 лет страхового стажа;

в 65 лет — если человек имеет от 15 до 22 лет страхового стажа.

Те, кто до 65-летнего возраста не накопил даже 15 лет стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту. Однако в таком случае можно обратиться за государственной социальной помощью, если человек отвечает другим условиям его назначения.

Кто имеет право на социальную помощь вместо пенсии

Государственная поддержка предусмотрена для нескольких категорий граждан, которые по разным обстоятельствам не получают пенсию или имеют право на соответствующий вид социальных выплат.

Претендовать на помощь могут:

украинцы в возрасте от 65 лет, не получившие права на пенсию;

люди с инвалидностью I, II и III групп;

дети, потерявшие кормильца, если умерший не имел необходимого страхового стажа для назначения соответствующей пенсии;

женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;

священнослужители и церковнослужители, отвечающие законодательным требованиям.

Принадлежность к одной из этих категорий еще не гарантирует получение денег. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд Украины проверяет материальное положение человека, его доходы и наличие других государственных выплат.

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Какой доход позволяет получать социальные выплаты

Одним из основных условий назначения пособия является уровень доходов заявителя и его семьи.

В ходе проверки учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства за определенный законодательством шестимесячный период. В расчете на одного человека он не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Следовательно, если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает указанную сумму, это может стать основанием для отказа в назначении пособия.

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В то же время предусмотрены исключения. В частности, для людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца уровень доходов не препятствует получению соответствующей государственной поддержки.

Сколько денег выплачивают украинцам без пенсионного стажа

Сумма социальной помощи рассчитывается в зависимости от категории получателя. Основой для вычисления является прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он равен 2595 грн.

В зависимости от обстоятельств заявителя предусмотрены следующие размеры выплат:

30% прожиточного минимума — для людей от 65 лет, не имеющих права на пенсию (778,50 грн);

60% — для людей с инвалидностью III группы (1557 грн);

80% — для людей с инвалидностью II группы (2076 грн);

100% — для людей с инвалидностью I группы, женщин со званием «Мать-героиня» и на одного ребенка умершего кормильца (2595 грн);

120% — на двоих детей умершего кормильца (3 114 грн);

150% — на троих и более детей умершего кормильца (3 892,50 грн);

50% — для священнослужителей (1297,50 грн).

Следует учитывать, что указанные суммы являются базовыми размерами пособия. Для отдельных категорий законодательство предусматривает дополнительный механизм государственной поддержки.

В частности, если совокупный размер назначенной социальной помощи и других учитываемых при расчете выплат не достигает установленного прожиточного минимума, государство может компенсировать разницу. Окончательная сумма зависит от категории получателя и условий, предусмотренных законодательством.

Как оформить социальную помощь через Пенсионный фонд

С 1 июля 2025 года назначением и выплатой государственной социальной помощи людям, не имеющим права на пенсию, занимается Пенсионный фонд Украины.

Чтобы получить выплаты, нужно подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие личность, страховой стаж и материальное положение.

Основной список документов включает:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность;

декларацию о доходах и имущественном положении — если ее представление предусмотрено для конкретного случая.

В зависимости от категории заявителя могут потребоваться дополнительные подтверждения. К примеру, женщинам со званием «Мать-героиня» нужно предоставить соответствующее удостоверение. Для оформления пособия на ребенка умершего кормильца могут потребоваться свидетельство о рождении, документ о смерти родителя или решение суда.

Подать документы можно несколькими способами:

Лично в центре обслуживания Пенсионного фонда Украины. Через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Через уполномоченный орган местного совета. По почте. Онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда. Через портал Действие, если соответствующая услуга доступна.

Для подачи электронного заявления потребуется квалифицированная электронная подпись или другой предусмотренный системой способ электронной идентификации.

После поступления всех необходимых документов и сведений, заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. О принятом решении заявителя сообщают в течение пяти рабочих дней.

Можно ли купить страховой стаж для выхода на пенсию

Украинцы, которым не хватает нескольких лет или месяцев страхового стажа, могут пользоваться возможностью добровольной уплаты пенсионных взносов.

Законодательство предусматривает два варианта:

Первый — уплата взносов за текущие периоды. Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. После поступления платежей соответствующие месяцы относят к страховому стажу. Второй — единовременная оплата за прошлые периоды. Такой вариант позволяет компенсировать отдельные месяцы, в течение которых человек не работал официально и не был застрахован в системе пенсионного страхования. Однако можно докупить лишь те периоды, которые соответствуют законодательным условиям.

Перед заключением договора следует проверить, сколько страхового стажа уже накоплено. Сделать это можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, у украинцев, которым не хватает стажа для выхода на пенсию в 2026 году, есть несколько возможностей: дождаться следующего пенсионного возраста, добровольно уплатить взносы за отсутствующие периоды или после достижения 65 лет обратиться за социальной помощью при наличии соответствующих оснований.

FAQ

Что делать, если не хватает страхового стажа для пенсии?

Если страхового стажа недостаточно для ухода на пенсию в 60 лет, можно обратиться за назначением пенсии позже — в 63 или 65 лет, когда требования к стажу ниже. Другой вариант — добровольно уплатить пенсионные взносы за отсутствующие периоды. Если до 65 лет человек не накопил необходимые 15 лет стажа, он может претендовать на государственную социальную помощь при условии соответствия критериям его назначения.

Сколько платят украинским после 65 лет, если нет необходимого стажа?

2026 базовый размер государственной социальной помощи для людей в возрасте от 65 лет, не имеющих права на пенсию, составляет 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 778,50 грн в месяц. При определенных условиях может быть назначена дополнительная адресная поддержка. Право на выплаты зависит, в частности, от доходов человека и других обстоятельств.

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