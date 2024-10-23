Нет яиц – выход есть: кулинары назвали лучшие продукты, которыми можно смазать булочки

Любую выпечку украшает румяная и блестящая корочка. Чтобы она появилась при выпекании, тесто смазывают яйцом. Однако это не единственный продукт, который поможет образовать вкусную корочку.
Добавить выпечке румяности помогут следующие продукты:
- Любое растительное масло (кукурузное, оливковое, подсолнечное) — образует матовую румяную корочку. Лучше выбирать масло без вкуса и запаха, чтобы выпечка не впитала лишние ароматы. Также кулинары советуют не совмещать оливковое масло со сладкими булочками, иначе они будут горчить.
- Сливочное масло — тоже придает выпечке золотистого оттенка, однако корочка не будет блестящей. Маслом выпечку нужно смазывать за 10 минут до готовности, чтобы корочка не подгорела. А если вы хотите смазать булочки перед выпеканием, смешайте 2 ст. ложки топленого масла из 1 ст. ложкой муки и 1 ст. ложкой воды.
- Сливки и молоко — подарят выпечке легкий светло-коричневый оттенок и едва заметный блеск. Наносят эти продукты в два этапа: сначала перед отправкой в духовку и за 5 минут до готовности. Важно, чтобы молоко или сливки были комнатной температуры, иначе перепад температур окажет негативное влияние на выпечку.
- Крепкий сладкий чай — булочки получатся очень румяными и матовыми. На 100 мл воды возьмите 1 ч. ложку заварки или 1 чайный пакетик, 2 ч. ложки муки и 2 ч. ложки сахара. Смесь должна остыть до комнатной температуры.
- Сметана — булочки получат легкий блеск и золотистую корочку. Лучше всего брать продукт жирностью 15-20%, поскольку его консистенция менее плотная. Также можно приготовить смесь из 1 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложки топленого масла и 1 ч. ложки муки. Перед нанесением смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комочков.
- Майонез — подойдет для несладкой выпечки. Нужно аккуратно смазать верхушку булочек или пирога, а затем отправить в духовку.
- Аквафаб — это жидкость из консервированного или вареного нута, которая считается вегетарианской альтернативой яйцам.
По желанию вы можете смешать любой из этих продуктов с небольшим количеством куркумы, чтобы выпечка приобрела приятный золотистый оттенок.
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