Netflix может передавать историю просмотров: как за 60 секунд выключить обмен данными и защитить свою приватность

В Tom’s Guide рассказали, какую информацию собирает Netflix, зачем это делается и как быстро изменить настройки, чтобы повысить уровень конфиденциальности.

Какие данные о просмотре собирает Netflix

Netflix фиксирует гораздо больше, чем просто список просмотренных фильмов. Среди основных типов данных:

история просмотров (что и когда вы смотрели);

время просмотра и продолжительности сессий;

взаимодействие с рекомендациями;

устройство и местонахождение входа;

предпочтения для персонализации контента

Эти данные помогают алгоритмам Netflix формировать рекомендации, но могут использоваться для маркетинговой аналитики и работы с партнерами.

Почему Netflix использует эти данные

Основная цель сбора информации — улучшение пользовательского опыта:

персонализированные рекомендации фильмов и сериалов;

оптимизация интерфейса;

аналитика популярности контента;

рекламные и бизнес-аналитические модели (в тарифах с рекламой)

Как отключить или ограничить передачу данных

Чтобы уменьшить объем данных, используемых платформой, выполните несколько простых шагов:

Зайдите в настройку аккаунта — войдите в профиль Netflix и откройте раздел «Учетная запись». Выделите конфиденциальность — найдите параметры, связанные с персонализацией и использованием данных. Отключите персональные рекомендации — отключение этой опции уменьшает использование истории просмотров для аналитики. Очистите историю просмотров (при необходимости) — в настройках профиля можно удалить отдельные элементы истории или всю активность.

Можно ли полностью скрыть свою активность

Полностью отключить сбор данных невозможно, поскольку Netflix требует минимальной информации для работы сервиса. Однако пользователь может:

ограничить персонализацию;

очистить историю просмотров;

управлять профилями отдельно для разных членов семьи.

Почему важно проверять настройки приватности

Даже популярные стриминговые сервисы могут обновлять политику сбора данных. Регулярная проверка настроек позволяет:

контролировать свою цифровую активность;

снизить объем персональных данных в системе;

избежать нежелательной персонализации.

FAQ

Делится ли Netflix историей просмотров с третьими сторонами?

Да, в определенных случаях данные могут использоваться для аналитики, персонализации и работы с партнерами.

Как отключить сбор данных в Netflix?

Из-за настройки аккаунта можно ограничить персонализацию и отключить историю просмотров для рекомендаций.

Как защитить конфиденциальность в Netflix?

Очистить историю просмотров, изменить конфиденциальность и использовать отдельные профили для разных пользователей.

