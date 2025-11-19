Неудачная шутка учителя школы закончилась для него трагедией — что произошло (фото)

Скандал в британской школе / © Pixabay

Преподаватель физики покончил с собой после увольнения за «недопустимую» шутку во время школьной поездки в Малайзию и Сингапур.

О трагедии, произошедшей с 54-летним учителем Джоном Райтом, говорится в материале dailymail.

Райт в течение 10 лет преподавал в средней школе в Марлборо, в Англии (Marlborough College), являющейся одной из самых престижных в стране, среди выпускников которой и принцесса Уэльска. Однако однажды мужчину уволили оттуда за неудачную шутку.

Британский учитель Джон Райт / © dailymail.co.uk

За что уволили Райта

Во время 17-дневной поездки с учениками в Малайзию и Сингапур Райт якобы сказал ученику: «No gum, no gays» («Никакой жвачки, никаких геев»), шутя о местных законах. Это произошло, когда его группа выходила на станции метро в Сингапуре. Отметим, что в Сингапуре запрещена жевательная резинка, а в Малайзии — гомосексуальные отношения.

По завершении путешествия Райта уволили из-за «недопустимых» высказываний, которые были восприняты как расистские и гомофобные. А вскоре мужчину нашли мертвым.

Что говорят родные учителя и дирекция школы

Начато расследование в Коронерском суде Уилтшира, причиной смерти Джона Райта определено «удушение со сжатием структур шеи с помощью петли».

Представители школы Marlborough College настаивают, что Райта уволили из-за серьезного «недопустимого поведения», что привело к внутреннему дисциплинарному слушанию.

Однако появление новых деталей вокруг освобождения умершего еще больше возмутило его семью, утверждающую, что его строго наказали за, по их мнению, «невинные высказывания».

Семья отмечает, что Райт был отстранен без уведомления, несмотря на безупречную репутацию в школе.

Они добавляют, что не получили никакой информации о ходе внутреннего расследования или точном содержании его комментариев, а также что колледж не прислушивался к другим преподавателям, которые защищали Райта и отмечали его поведение.

«То, как с Джоном обращались, было возмутительно. Он не хотел никого обидеть. Да, его комментарий был неуместным, но это не повод для увольнения. Мы хотим, чтобы в ходе расследования уделили внимание действиям колледжа, которые повлияли на психическое состояние Джона и привели к самоубийству. Школа должна просмотреть свои процедуры безопасности и дисциплинарного контроля. Это часть более строгой системы защиты в Marlborough, и персонал искренне заботится о своей карьере. В заведении царит атмосфера недоверия друг к другу и страха. Как учителя, так и родные Джона шокированы произошедшим, ведь он был выдающимся учителем физики», — заявили родственники Райта.

Между тем представители колледжа настаивают, что ряд обвинений против Райта был подтвержден, и он делал дискриминационные комментарии, некоторые в отношении учеников. Они утверждают, что его уволили после тщательного дисциплинарного процесса.

Однако близкий друг и бывший коллега Райта подтвердил слова родственников погибшего. Он также отметил, что в престижном колледже властвует «культура страха», а персонал боится дисциплинарных процедур из-за жалоб учеников, большинство из которых из богатых семей.

«Учащиеся очень уверены в себе и считают, что могут выдвигать обвинения, если вы им противоречите. Родители всегда поддерживают их. Они платят большие деньги, обычно это влиятельные люди и колледж не может себе позволить их раздражать. Как учитель, вы в полной зависимости от каждого ученика Marlborough, так что одно неосторожное слово может стать финалом вашей карьеры», — на условиях анонимности, сказал друг Райта.

Считается, что обвинения в гомофобных и расистских высказываниях против Райта выдвинули некоторые из 29 учащихся, участвовавших в школьном путешествии.

Журналисты отмечают, что Marlborough — крупнейшая в Великобритании школа-интернат, насчитывающая около 1000 местных и иностранных учеников. Учеба там стоит 60 тыс. фунтов стерлингов в год.

«Искренние соболезнования семье Джона Райта. Наши мысли с ними, а также с друзьями Джона и другими членами сообщества Marlborough, которых это могло задеть. Было бы некстати комментировать что-то дальше», — говорится в заявлении администрации школы.

