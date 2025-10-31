ТСН в социальных сетях

Неустранимый запах для грызунов: что положить в погреб, чтобы мыши не заходили "в гости"

Мыши и крысы часто становятся проблемой в погребах и амбарах, портят запасы и создают антисанитарные условия.

Какой запах не переносят все грызуны

Какой запах не переносят все грызуны / © unsplash.com

Многие используют химические средства, однако они опасны для людей и домашних животных. Существуют более простые и безопасные методы защиты.

Грызуны не переносят запаха мяты. Эфирные масла этого растения действуют на нервную систему, дезориентируя и заставляя избегать помещений с сильным ароматом.

Чтобы обезопасить погреб, достаточно разложить свежие листья мяты или ватные тампоны с мятным маслом. Эффект держится несколько недель, а метод совершенно безопасен для людей и животных, в отличие от ядовитых средств.

Кроме того, мята освежает воздух, устраняет неприятные запахи и придает чистоту. Благодаря очень чувствительному обонянию грызунов даже небольшое количество масла действует эффективно.

Агрономы советуют использовать мяту не только в погребе, но и в саду и огороде — она отпугивает не только мышей, но и некоторых насекомых.

В погребе мяту можно комбинировать с другими ароматами, например, лавандой или полынью. Однако именно мята считается универсальным средством: ее не переносят все виды грызунов.

Регулярная замена ароматических материалов усиливает эффект и помогает сохранить надолго запасы. Этот простой и натуральный способ успешно заменяет дорогостоящие химические препараты, и именно поэтому его используют многие хозяйки.

