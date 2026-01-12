Невероятная красавица для вашего сада: цветет 6 месяцев, выдерживает морозы до -35 ° C и достигает полутора метров

Кустарник вейгела / © pexels.com

Если вы ищете кустарник, который будет цвести без перерыва от начала лета и до поздней осени, омрачая даже “королевую саду” — розу, обратите внимание на вейгела сорта “All Summer Red”. Этот голландский гибрид, созданный на основе сортов “Red Prince” и “Evita”, заслуженно получил у садоводов прозвище “титулованная красавица”. Кроме волшебного облика, она поражает выносливостью и декоративностью.

Пышное цветение, продолжающееся месяцами

Большинство кустарников радуют глаз всего несколько недель, но вейгела “All Summer Red” дарит настоящий праздник для глаз в течение всего сезона. Первая волна цветения настолько щедра, что листья почти исчезают под красными колокольчиками. После небольшой паузы куст снова покрывается бутонами, продолжая радовать до первых морозов.

Кусты вырастают до 1,5 м, формируя пышную, но одновременно аккуратную крону. В горшках растение более компактное — около 70 см, что делает его идеальным вариантом для террас и балконов.

Морозостойкость и непрерывное цветение

Цветы появляются и на старых, и на новых побегах, обеспечивая непрерывное цветение. Вейгела способна выдерживать морозы до -35 °C, поэтому ее можно выращивать даже в регионах с суровыми зимами.

Чтобы растение раскрыло весь свой потенциал, соблюдайте несколько простых правил:

Солнце — ключ к обильному цветению. Даже легкая тень значительно уменьшает количество бутонов.

Почва должна быть рыхлой и питательной . Застой воды или тяжелая глина могут потерять растение.

Обрезка проводится каждые 2-4 года, лучше после первой волны цветения, чтобы поддержать форму и здоровье куста.

Вейгела “All Summer Red” — это выбор для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот и хочет, чтобы сад был ярким и цветущим на протяжении всех летних и осенних месяцев.