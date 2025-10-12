Невероятная находка: витраж короля Роберта Брюса обнаружили в благотворительном магазине за копейки

Витраж 700-летней давности может быть связан с легендарным Робертом Брюсом / © Unsplash

Шотландский антикварный дилер Ричард Драммонд совершил потенциально самую большую историческую находку, приобретя в благотворительном магазине витраж всего за 20 фунтов (около 1105 грн).

Об этом говорится в dailymail.

Что скрывает находка из гаража?

49-летний Ричард Драммонд приобрел круглый витраж диаметром около 45 см в благотворительном магазине в Моффате (южная Шотландия). После того, как он начал очищать стекло от грязи, стало ясно, что это не просто старая вещь.

Витраж Фото dailymail

Изображение: Витраж содержит сложные секции ярко-синего, красного и желтого цвета, на которых изображен рыцарь на лошади, держащий щит.

Надпись: Наиболее интригующей деталью является латинская надпись по краю, которая примерно переводится как Robert Bruce, King of the Scots (Роберт Брюс, Король шотландцев).

Возраст: По словам Драммонда, местный музейный куратор, которого он сразу пригласил, подтвердил, что витражу сотни лет. Эксперты на съемках программы BBC The Bidding Room подтвердили, что артефакт может иметь до 700 лет, что соответствует периоду жизни Роберта Брюса.

Возможная цена и история

Ричард Драммонд считает, что если подлинность артефакта будет доказана, его цена может быть «неоценимой», а сама находка станет «масштабным историческим открытием для Шотландии».

Антиквар предполагает, что витраж мог быть установлен в замке, которым владел легендарный король. Существует также версия, что стекло могло попасть в Шотландию из Франции благодаря рыцарям-тамплиерам. По легенде, тамплиеры, известные своей ролью в Крестовых походах, бежали из Франции с кораблями, нагруженными сокровищами, в 1307 году — год спустя после того, как Роберт Брюс стал королем.

Ричард Драммонд, пораженный тем, насколько хорошо сохранился витраж, теперь стремится провести детальный анализ, чтобы установить точную дату изготовления. Он надеется, что этот «забытый кусок истории», наконец, окажется в шотландском музее и станет достоянием общественности.

Роберт I Брюс был королем Шотландии с 1306 до 1329 года. Он известен как герой Первой войны за независимость Шотландии, кульминацией которой стала победная Битва при Баннокберне в 1314 году против английской армии короля Эдуарда II.

