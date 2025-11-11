- Дата публикации
Невероятно нежная тыквенная каша, которую когда-то готовила бабушка: простой рецепт
Такая каша будет прекрасно смаковать на завтрак или легкий ужин.
Тыквенная каша с рисом — это простое, но удивительно вкусное блюдо, сочетающее пользу осенней тыквы и нежную кремовую текстуру риса. Она отлично подойдет для семейного завтрака или легкого ужина, даря тепло и аромат домашнего уюта.
ТСН.ua подготовил рецепт тыквенной каши от кулинарной блогерши anny.cooking.
Ингредиенты
500 г тыквы
100 г риса
300 мл воды
500 мл молока
2 ст. л. сахара
щепотка соли
масло, мед — по вкусу
Приготовление
Очистите тыкву от кожуры и натрите ее на большой терке.
Положите овощ в кастрюлю, добавьте рис, воду, сахар и соль. Доведите до кипения.
После закипания влейте молоко. Далее варите на минимальном огне, иногда помешивая, 25–30 минут.
