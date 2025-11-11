ТСН в социальных сетях

401
1 мин

Невероятно нежная тыквенная каша, которую когда-то готовила бабушка: простой рецепт

Такая каша будет прекрасно смаковать на завтрак или легкий ужин.

Тыквенная каша.

Тыквенная каша / © ТСН.ua

Тыквенная каша с рисом — это простое, но удивительно вкусное блюдо, сочетающее пользу осенней тыквы и нежную кремовую текстуру риса. Она отлично подойдет для семейного завтрака или легкого ужина, даря тепло и аромат домашнего уюта.

ТСН.ua подготовил рецепт тыквенной каши от кулинарной блогерши anny.cooking.

Ингредиенты

  • 500 г тыквы

  • 100 г риса

  • 300 мл воды

  • 500 мл молока

  • 2 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • масло, мед — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите тыкву от кожуры и натрите ее на большой терке.

  2. Положите овощ в кастрюлю, добавьте рис, воду, сахар и соль. Доведите до кипения.

  3. После закипания влейте молоко. Далее варите на минимальном огне, иногда помешивая, 25–30 минут.

Напомним, мы писали о том, как выбрать действительно ароматную тыкву.

401
