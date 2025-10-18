- Дата публикации
Невероятно нежный яблочный пирог: простой рецепт вкуснейшей выпечки
Пирог очень прост в приготовлении.
Осень можно назвать сезоном яблок. Именно поэтому сейчас лучшее время, чтобы приготовить выпечку из этих вкусных фруктов.
ТСН.ua подготовил рецепт яблочного пирога от кулинарки Мирославы Пекарюк.
Ингредиенты:
4 яйца
200 г сахара
150 г сливочного масла
100 мл молока
270 г муки
10 г разрыхлителя
700 г яблок
Приготовление
Отделите желтки от белков. Добавьте в желтки 100 г сахара. Хорошо размешайте и добавьте масло. Перетрите эту массу.
Затем добавьте к ней молоко, муку и разрыхлитель. Хорошо вымесите до однородности.
Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите тесто и равномерно распределяем его по всей форме.
Натираем яблоки. Обязательно отжимаем из них сок. Яблочную массу выкладываем на тесто.
Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог. Выпекайте 25-30 минут.
В это время к холодным белкам постепенно добавьте 100 г сахара и взбейте миксером до пиков.
Пирог смажьте белками и держите в духовке еще 10 минут.
Напомним, мы делились рецептом нежной и вкуснейшей яблочной шарлотки, которую готовят этой осенью.