Невероятно нежный яблочный пирог: простой рецепт вкуснейшей выпечки

Осень можно назвать сезоном яблок. Именно поэтому сейчас лучшее время, чтобы приготовить выпечку из этих вкусных фруктов.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочного пирога от кулинарки Мирославы Пекарюк.

Ингредиенты:

Отделите желтки от белков. Добавьте в желтки 100 г сахара. Хорошо размешайте и добавьте масло. Перетрите эту массу.

Затем добавьте к ней молоко, муку и разрыхлитель. Хорошо вымесите до однородности.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите тесто и равномерно распределяем его по всей форме.

Натираем яблоки. Обязательно отжимаем из них сок. Яблочную массу выкладываем на тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог. Выпекайте 25-30 минут.

В это время к холодным белкам постепенно добавьте 100 г сахара и взбейте миксером до пиков.