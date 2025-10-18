ТСН в социальных сетях

Невероятно нежный яблочный пирог: простой рецепт вкуснейшей выпечки

Пирог очень прост в приготовлении.

Яблочный пирог.

Яблочный пирог. / © Фото из открытых источников

Осень можно назвать сезоном яблок. Именно поэтому сейчас лучшее время, чтобы приготовить выпечку из этих вкусных фруктов.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочного пирога от кулинарки Мирославы Пекарюк.

Ингредиенты:

  • 4 яйца

  • 200 г сахара

  • 150 г сливочного масла

  • 100 мл молока

  • 270 г муки

  • 10 г разрыхлителя

  • 700 г яблок

Приготовление

  1. Отделите желтки от белков. Добавьте в желтки 100 г сахара. Хорошо размешайте и добавьте масло. Перетрите эту массу.

  2. Затем добавьте к ней молоко, муку и разрыхлитель. Хорошо вымесите до однородности.

  3. Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите тесто и равномерно распределяем его по всей форме.

  4. Натираем яблоки. Обязательно отжимаем из них сок. Яблочную массу выкладываем на тесто.

  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог. Выпекайте 25-30 минут.

  6. В это время к холодным белкам постепенно добавьте 100 г сахара и взбейте миксером до пиков.

  7. Пирог смажьте белками и держите в духовке еще 10 минут.

Напомним, мы делились рецептом нежной и вкуснейшей яблочной шарлотки, которую готовят этой осенью.

