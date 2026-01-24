ТСН в социальных сетях

Невероятно простой способ согреть пол за 10 минут — без ковров и ремонта

Теплый пол — один из главных факторов комфорта в любом доме или квартире. В этой статье ТСН.ua рассказывает, как сделать пол теплым даже без ковров.

Как утеплить пол без ковров.

Как утеплить пол без ковров / © pexels.com

С наступлением холодов, перебоями со светом и нестабильным отоплением многие замечают: даже хорошо утепленный пол и современные стеклопакеты не спасают от потерь тепла. Главным «провокатором» холода в комнатах часто является незаметное сквозняк, проникающий через щели под входной дверью. Он не только делает пол холодным, но и забирает до 20% тепла из вашего дома. Рассказываем, как с этим эффективно бороться.

Как утеплить пол без ковров.

Идеальный вариант — двойная дверь и качественные уплотнители, но для многих это дорогое решение. Есть более простой и доступный способ: использовать обычное старое одеяло.

Каждый вечер, когда все члены семьи возвращаются домой, плотно сверните одеяло в рулет и положите вдоль порога, закрывая щель между дверью и полом. Это создает надежный барьер для холодного воздуха и пол перестает охлаждаться.

Дополнительный бонус: толстая ткань снижает уровень шума с подъезда, что делает отдых и сон более комфортным.

Чтобы конструкция выглядела опрятно и гармонировала с интерьером, можно засунуть одеяло в штанину от старых джинсов. Теперь такая «подушка» не только утепляет, но и выглядит как дизайнерский элемент в комнате.

Главное преимущество метода — вам не нужно тратить деньги на ковры или дорогие способы утепления. Все просто, быстро и эффективно.

