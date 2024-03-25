Невероятное открытие меняет то, что мы знаем об эволюции человека: ученые рассказали, когда появилась речь

Как пишет издание The Independent, британский археолог, профессор ранней праистории в Университете Рединга, доктор наук Стивен Миттен провел анализ, подтвердивший, что первобытные люди развили рудиментарный язык еще примерно 1,6 млн лет назад. Случилось это где-то на территории восточной или южной Африки.

Как сказал доктор Миттен изданию, развитие у человечества способности говорить стало именно тем ключом, который смог сделать возможными дальнейшие культурную и физическую эволюцию. Вот почему для ученых было столь важно узнать, когда появились древнейшие формы речи.

До недавнего времени большинство экспертов по эволюции человека считали, что человеческая речь появилась примерно 200 тысяч лет назад. Однако, благодаря последнему исследованию Стивена Митена, можно предположить, что рудиментарный язык, по крайней мере, в 8 раз старше. Его анализ базируется на подробном изучении всех доступных палеоанатомических, археологических, неврологических, генетических и лингвистических доказательств.

В совокупности все эти доказательства показали, что рождение языка как часть эволюции человека произошло от 2 до 1,5 млн лет назад. Интересно, что человеческий мозг особенно быстро увеличивался в размере именно от 2 млн лет до нашей эры, особенно после 1,5 млн лет до нашей эры. С этим увеличением была связана реорганизация внутренней структуры головного мозга. В частности, в тот период появилась область лобной части, которая особенно связана с продуцированием и пониманием речи. Эту часть учёные называют областью Брока. Она, скорее всего, возникла из предыдущих структур, ответственных на раннем этапе эволюции за жестовый язык.

Как показывают новые научные исследования, появление области Брока также связано с улучшением работы памяти, и этот фактор стал решающим для формирования целых предложений. Однако решающее значение имели и другие события. В частности, примерно 1,8 млн лет назад появились изменения в человеческом черепе, которые почти наверняка положили начало процессу изменения формы и расположения голосового тракта, который сделал речь возможной.

Сегодня язык для нас является неотъемлемой частью жизни / Фото: Unsplash

Еще одним ключевым доказательством утверждения доктора Митена являются археологические записи, из которых следует, что примерно 1,6 млн лет до нашей эры люди стали говорить. По сравнению с другими животными человек был не таким сильным. Чтобы выжить и преуспеть, ему нужно было как-то компенсировать физическую слабость. Язык, с точки зрения эволюции, мог стать именно той частью, которая помогла компенсировать физическое развитие. Ранние люди должны были планировать свою деятельность в группе, в частности, охоту на крупных животных и координировать действия каждого ее члена. И для этого развитие речи имело решающее значение.

Охота как человеческая деятельность появилась примерно 2 млн лет назад, но особенно развилась 1,5 млн лет назад. Приблизительно 1,6 млн лет до нашей эры зародилась технология каменных орудий, которая начала передаваться от поколения к поколению. Такая передача сложных навыков также предполагает наличие речи.

Более того, ученый уверен, что коммуникация, по всей вероятности, стала решающей для того, чтобы позволить людям выживать в различных климатических и экологических зонах. Митен указывает, что, вероятно, неслучайно именно 1,4 млн лет назад люди начали массово ускорять колонизацию мира. Он считает, что это произошло сразу после появления речи. Благодаря общению люди смогли делать три ключевых вещи – задумывать и планировать будущие действия и передавать свои знания.

Также в своей книге "Языковая головоломка" Стивен Митен предполагает, что до появления языка между людьми, вероятно, существовали более примитивные и ограниченные коммуникации. Это могли быть несколько десятков звуков и жестов руками, которые трудно использовать для перспективного планирования.

Исследование профессора показало, что существует несколько схожих признаков между речью ранних и современных людей. Например, длина или звуки в словах могут описывать обозначаемые объекты. Но ориентировочная структура и организация первых языков помогут раскрыть уже будущие исследования.

Следует отметить, что рождение речи стало началом лингвистического развития, а не его кульминацией. В течение сотен тысяч лет речь усложнялась и в конце концов приобрела свою утонченность после появления первых анатомически современных людей, что произошло примерно 150 тысяч лет назад.

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