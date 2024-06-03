Невероятные методы использования чеснока в быту: зачем бросать пряность в унитаз и закапывать в саду

Многие слышали о полезных свойствах чеснока. Эту пряность можно использовать не только при приготовлении блюд. Она поможет решить многие проблемы в быту.

Зачем бросать чеснок в унитаз

Чеснок поражает своими бактерицидными свойствами. Он способен убить большое количество патогенных микроорганизмов, поэтому его можно смело использовать в качестве натурального дезинфектора. Особенно в ванной и туалете, где скапливается больше всего бактерий в доме.

Чеснок, говорят специалисты, может даже полностью заменить химические средства. Он является абсолютно безопасным и экологически чистым способом. Для этого очистите несколько зубчиков чеснока, затем бросьте их в унитаз на ночь. Утром просто смойте. Эту процедуру советуют использовать не менее двух раз в неделю.

Также вы можете приготовить настой из чеснока. Для этого в кастрюле вскипятите стакан воды, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте на 15 минут настаиваться. После этого вылейте настой в унитаз. Лучше такую процедуру делать вечером, чтобы чеснок подействовал ночью. Утром слейте. Дополнительно чесночный настой помогает избавиться от желтых отложений.

Как отпугнуть насекомых и убить тлей

Чеснок можно использовать в саду. Ароматная пряность помогает избавиться от тли на розах. Для этого измельчите 4 зубчика чеснока, залейте их кипятком, дайте полностью охладиться, а затем полейте пораженные растения раствором.

А чтобы отпугнуть других вредителей, измельчите 2 зубчика чеснока, залейте 2 стаканами воды и оставьте на один день. Затем процедите и разбавьте раствор 12 стаканами чистой воды. Использовать его нужно как спрей, опрыскивая растения вокруг, чтобы отрезать насекомых.

Чеснок поможет в борьбе даже с клещами, белокрылками и гусеницами. Для этого смешайте 100 г измельченных зубчиков чеснока из 50 г растительного масла и оставьте на один день. Затем добавьте 950 мл воды и 10 мл жидкого мыла. Хорошо перемешайте. Перед использованием раствор следует разбавлять в воде в соотношении 1:19 (на 50 мл раствора 950 мл воды), а затем распылять на растения утром или вечером.

Чтобы бороться с плесенью на почве

Если вы заметили, что на почве или растениях появились следы плесени, вам также поможет чеснок. Возьмите 6-7 зубчиков, бросьте их в ведро с водой. Дайте настояться сутки, а затем поливайте раствором пораженные растения.

А если закопать зубчики чеснока в саду под фруктовыми деревьями, то пряность будет привлекать полезных насекомых и отпугнуть вредителей.

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