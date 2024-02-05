Невероятный ароматизатор из подручных средств: пахнет дорого и изысканно, а стоит копейки

Наверное, всем нравится, когда дома приятно пахнет. Есть множество средств, которые можно приобрести, чтобы освежить воздух в своем доме. Но качественные аромадиффузоры с невероятными запахами стоят недешево. Впрочем, можно самостоятельно сделать ароматизатор для дома из подручных средств. Такая вещь ничем не уступит дорогим изысканным ароматам и будет крайне приятной для кошелька. Рассказываем, как приготовить ароматизатор для дома своими руками.

Как сделать ароматизатор с дорогим запахом из подручных средств

Ингредиенты. Для приготовления ароматизатора понадобится 6 столовых ложек воды, 10 капель эфирного масла с любимым запахом и 2 столовые ложки медицинского спирта или водки.

Для приготовления ароматизатора понадобится 6 столовых ложек воды, 10 капель эфирного масла с любимым запахом и 2 столовые ложки медицинского спирта или водки. Как приготовить. Возьмите небольшую бутылочку с распылителем и налейте туда воду. Затем поочередно добавьте спирт или водку, эфирное масло. Хорошо закройте бутылочку и потрясите – все, ваш ароматизатор готов.

Возьмите небольшую бутылочку с распылителем и налейте туда воду. Затем поочередно добавьте спирт или водку, эфирное масло. Хорошо закройте бутылочку и потрясите – все, ваш ароматизатор готов. Как использовать. Чтобы создать в своем доме приятную атмосферу и уют, распылите ароматизатор по комнатам. Можно брызгать на мебель, коврики, шторы, в шкафах и комодах, на постельное белье и подушки.

Какие преимущества самодельного аромадифузора

Простота. Спрей достаточно легко сделать своими руками, с такой задачей справится даже ребенок.

Спрей достаточно легко сделать своими руками, с такой задачей справится даже ребенок. Доступность. Аромат будет обладать роскошным запахом ваших любимых эфирных масел, а будет стоить копейки.

Аромат будет обладать роскошным запахом ваших любимых эфирных масел, а будет стоить копейки. Естественность. Такой ароматизатор не содержит химических веществ и аллергенов, которые могут оказаться вредными для здоровья.

Такой ароматизатор не содержит химических веществ и аллергенов, которые могут оказаться вредными для здоровья. Практичность. Это средство можно считать универсальным. Он подходит как для ароматизации воздуха, так и для одежды, мебели, постельного белья и т.д.

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