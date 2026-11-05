Невидимая опасность на кухне: главное правило готовки на газовой плите, о котором все забывают

Газовая плита загрязняет воздух даже без дыма / © pixabay.com

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Газовая плита может влиять на качество воздуха в доме даже тогда, когда еда не подгорает и на кухне нет дыма. При сгорании газа образуются оксиды азота, в частности диоксид азота, а при неполном сгорании могут выделяться угарный газ и другие загрязнители.

Об этом предупреждает Egészségkalauz.

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Чем опасны продукты сгорания газа

Диоксид азота раздражает дыхательные пути и может провоцировать кашель, свистящее дыхание и одышку. Пульмонолог Александр Рабин обращает внимание на риски для людей с астмой и хроническими заболеваниями легких, а также для детей, чьи легкие еще развиваются.

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Другая опасность — угарный газ. Он не имеет цвета и запаха, но при значительной концентрации препятствует крови переносить кислород. Среди возможных признаков отравления — головная боль, головокружение, тошнота и спутанность сознания; тяжелое отравление может угрожать жизни.

Загрязнение возникает не только во время жарки или интенсивного приготовления. Газ горит и тогда, когда на конфорке просто кипит вода. К тому же процесс приготовления пищи также образует мелкие частицы, поэтому вытяжка полезна не только на газовых плитах.

Когда включать вытяжку и как проветривать кухню

Специалисты советуют включать вытяжку еще до зажигания конфорки и оставлять ее на протяжении всей готовки. После отключения плиты следует не торопиться выключать и вытяжку — пусть она поработает еще несколько минут.

Лучше всего загрязненный воздух удаляет вытяжка, выводящая его наружу. Рециркуляционная модель пропускает воздух через фильтры и возвращает в кухню: она может уменьшить количество частиц, но не обеспечивает такого же удаления газообразных загрязнителей. Если вытяжки нет, поможет открытое окно и прилив свежего воздуха.

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На эффективность оказывает влияние и расположение посуды: по возможности лучше пользоваться задними конфорками, над которыми вытяжка обычно лучше захватывает воздух. Во время интенсивного приготовления следует выбирать более мощный режим.

Также важно следить за исправностью газового оборудования, не перекрывать вентиляционные отверстия и установить датчик угарного газа. Газовую плиту и духовку нельзя использовать для обогрева помещения.

Газовые приборы и риск отравления угарным газом

Газовую плиту нельзя использовать для обогрева дома. Если закрыть окна и включить несколько конфорок или духовку, приток свежего воздуха уменьшится, а газ может сгорать неполностью — тогда в помещении будет образовываться угарный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. Поэтому плита должна использоваться только для приготовления пищи, а не вместо отопительных приборов.

Поэтому важно не полагаться на запах или собственные ощущения: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать, а первые признаки отравления легко спутать с обычной усталостью. Головные боли, головокружение, тошнота и слабость, особенно если они одновременно появились у нескольких людей, могут свидетельствовать об опасности. В таких случаях необходимо немедленно выйти на свежий воздух и вызвать экстренные службы. Дополнительной защитой в помещении является исправный датчик угарного газа.

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Насколько опасно может быть использование газовой плиты для обогрева, показывает трагедия на Львовщине. В конце октября там погибли два человека: в доме газовую плиту и духовку использовали, чтобы согреть помещение и высушить одежду.

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