Невидимая опасность: почему новую одежду нужно обязательно стирать

Стирка новой одежды является обязательной из соображений безопасности для здоровья

Казалось бы, только что купленная вещь — идеально чистая. Однако дерматологи и эксперты по текстилю настаивают: новую одежду обязательно нужно стирать перед тем, как одеть ее впервые. Причины этого кроются не только в гигиене, но и в используемых в производстве химикатах.

Об этом сообщает издание The Spruce.

Химический коктейль на вашей одежде

Производство одежды – это сложный процесс, во время которого ткани обрабатывают большим количеством химикатов. Эти вещества, в частности, нужны для того, чтобы текстиль не смялся, был мягким, устойчивым к плесени во время транспортировки, а также имел насыщенный цвет.

Например, для ярких синтетических тканей часто используют азоанилиновые красители , которые могут вызывать сильные аллергические реакции и кожные высыпания, похожие на отравление ядовитым плющом. Другие химикаты, такие как формальдегидные смолы , добавляют для уменьшения мятости, но они также могут вызвать контактный дерматит. Эти вещества могут оставаться на ткани, особенно на одежде из полиэстера и акрила, и впитываться в кожу через поры.

«Некоторые красители химически не связаны с волокнами, а значит, они могут мигрировать на кожу и вызывать специфические раздражения или дерматит», — отмечает профессор экологических наук и техники доктор Гленн Моррисон.

Он также добавляет, что формальдегид часто используется для предотвращения образования плесени на одежде, которую доставляют на большие расстояния во влажных контейнерах. Запах этих химикатов может оставаться на ткани, пока не выстираются. Даже однажды может быть недостаточно для полного удаления, но значительно снизит концентрацию.

Бактерии и микробы

Даже если вы покупаете одежду в интернет-магазине, она проходит долгий путь от фабрики до вашего шкафа, контактируя со многими людьми и поверхностями. У примерочных магазинов, по словам экспертов, создается настоящая среда для размножения бактерий, грибков и даже вшей. Исследования показывают, что на одежде могут быть найдены бактерии Staphylococcus aureus , вызывающие кожные инфекции, а также другие микроорганизмы.

Дерматологи отмечают, что риск инфицирования особенно высок, если у вас есть царапины или порезы на коже. Даже если вы не видите грязи, на ткани могут быть остатки потоотделения, слизи и других биологических следов от людей, примеряющих вещь к вам. Простая стирка помогает удалить эти потенциально вредные загрязнения и защитить вашу кожу от нежелательных реакций.

Как правильно стирать новую одежду

Читайте этикетку. Всегда следуйте инструкциям по уходу, указанным на ярлыке.

Стирка отдельно. Если на ярлыке есть предупреждение «стирать отдельно», это означает, что ткань может окрашивать. Даже если такого предупреждения нет, лучше стирать новую вещь по отдельности или с похожими цветами во избежание повреждения другой одежды.

Особое внимание к детской одежде. Детская одежда, особенно для младенцев, должна быть постирана обязательно, поскольку их кожа особенно чувствительна к химикатам. Рекомендуется использовать гипоаллергенные средства без ароматизаторов и красителей.

Секонд-хенд и подержанная одежда. Одежду из комиссионных магазинов или секонд-хенда нужно стирать или сдавать в химчистку обязательно, ведь она контактировала с большим количеством людей.

Напомним, перед каждой стиркой мы тщательно выворачиваем вещи , как научили нас наши мамы и бабушки. Но действительно ли смысл в этом методе? Мнения экспертов по этому поводу до сих пор расходятся.