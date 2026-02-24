Невидимый яд на кухне: такой картофель может отправить вас в больницу

Картофель / © www.freepik.com/free-photo

Ближе к весне во многих украинских домах запасы картофеля начинают жить собственной жизнью: появляются длинные ростки, а кожура приобретает зеленый оттенок. Большинство хозяйок действует по привычному сценарию — просто срезают «лишнее» и бросают овощ в кастрюлю. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: эта многолетняя привычка может довести до больничной койки.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Картофеля не обязательно гнить, чтобы стать опасным. Главная угроза кроется в гликоалкалоидах — соланини и чаконини. Это природные токсины, которыми растение защищается от вредителей.

В свежем здоровом картофеле их количество ничтожно и абсолютно безопасно для человека. Но под влиянием света, тепла, ушибов или просто от старости концентрация яда резко возрастает. Больше всего токсинов накапливается именно у побегов, «глазков» и в зеленых пятнах.

Страшнее всего то, что стандартные методы приготовления — варка, жарка или запекание — не разрушают эти соединения. Яд остается в картофеле даже после продолжительной термической обработки.

Какими могут быть реальные последствия

В издании отмечают, что в токсикологических центрах регулярно фиксируют случаи тяжелого отравления соланином. Например, мужчина попал в больницу на три дня с нестерпимой болью в животе, головокружением и рвотой после ужина из проросшего картофеля. Другая пациентка почувствовала сильную тошноту и диарею уже через несколько часов после того, как съела блюдо из картофеля, который имел зеленоватый оттенок.

Появление ростков и зелени — это сигнал SOS от картофеля. Согласно последним рекомендациям экспертов по пищевой безопасности, картофель следует немедленно выбросить в помойку, если она:

сморщилась и стала мягкой на ощупь;

имеет насыщенный зеленый цвет не только на кожуре, но и под ней;

проросла более чем на 2,5 сантиметра.

Если позеленение минимально, а сам овощ остается жестким как камень, тщательная очистка толстым слоем может спасти ситуацию. Но как только картофель начинает активно прорастать, его химический состав необратимо меняется.

Почему холодильник — не спасение?

Многие пытаются спасти старые запасы, пряча их в холодильник. Это огромное заблуждение. Низкие температуры превращают картофельный крахмал в сахар, из-за чего овощ темнеет во время приготовления. Более того, как только вы получите картофель в тепло, он начнет прорастать с двойной скоростью.

Идеальные условия для хранения — это темное, хорошо проветриваемое место с температурой 7-10°C. Картофель должен «дышать», поэтому пластиковые пакеты следует заменить на сетки или бумажные мешки.

Если вы нашли в амбаре мягкий, зеленый или сильно проросший картофель, врачи категоричны: никакие домашние лайфхаки не сделают его безопасным. Никакой визуальной обрезки или замачивания в воде не хватит, чтобы избавиться от соланина.

Единственный полезный способ использовать такой картофель, если вам жалко его выбрасывать — это посадить его весной на огороде. Для выращивания нового урожая такие клубни подходят идеально, но на обеденный стол им путь закрыт.

Напомним, эксперты по здоровому питанию неоднократно отмечали, что кожура многих овощей и фруктов содержит значительную часть их полезных веществ — витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

В частности, в кожуре яблок сосредоточены кверцетин и клетчатка, в молодом картофеле — калий и витамины C и B6, в баклажанах — насунин, поддерживающий клетки мозга. Кожа огурцов содержит кремний, персиков и абрикосов — бета-каротин и витамин E, моркови — каротиноиды, а свеклы — антоцианы.

Специалисты советуют тщательно мыть плоды, однако при возможности не снимать с них кожицу, чтобы сохранить максимальную пользу для организма.