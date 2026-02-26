Невозможно отличить от классики: рецепт постного торта «Прага»

Торт «Прага» — это классика шоколадной выпечки, которая обладает нежной текстурой и насыщенным вкусом какао. В традиционном варианте в состав рецепта входят яйца, сливочное масло и сгущенка. Но даже во время поста можно приготовить любимый торт в постном варианте — не менее вкусном и аппетитном.

ТСН.ua подготовил рецепт постного торта «Прага» от кулинарки

Ингредиенты для лепешек

Ингредиенты для крема

Готовим шоколадный бисквит. В миске смешайте сухие ингредиенты: просяную муку, соль, сахар, какао, разрыхлитель.

Добавить воду и масло. Хорошо перемешайте и добавьте 100 мл кипятка. Тесто должно быть не редкое — средней консистенции.

Готовое тесто вылейте в круглую форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40 мин.

Готовим крем. В сотейнике смешайте крахмал, сахар и апельсиновый сок. Поставьте и огонь и доведите до кипения. Варите 2-3 минуты — до загустения.

После этого снимите с плиты и к еще горячему крему добавьте шоколад. Перемешивайте до растворения шоколада. Перелейте крем в миску и накройте пищевой пленкой. Крем должен прохладиться до комнатной температуры.