Невозможно отличить от классики: рецепт постного торта «Прага»
Торт станет отличным вариантом к чаю во время поста или для тех.
Торт «Прага» — это классика шоколадной выпечки, которая обладает нежной текстурой и насыщенным вкусом какао. В традиционном варианте в состав рецепта входят яйца, сливочное масло и сгущенка. Но даже во время поста можно приготовить любимый торт в постном варианте — не менее вкусном и аппетитном.
ТСН.ua подготовил рецепт постного торта «Прага» от кулинарки
Ингредиенты для лепешек
300 г муки
150 г сахара
300 мл воды (100 мл. кипятка)
90 мл растительного масла
40 г какао
2 ч.л. разрыхлителя
0,5 ч.л. корицы
Ингредиенты для крема
400 мл апельсинового сока
50 г сахара
100 гр черного шоколада
2 ст.л. крахмала
Ингредиенты для заливки
100 г горького шоколада
50 мл воды
Приготовление
Готовим шоколадный бисквит. В миске смешайте сухие ингредиенты: просяную муку, соль, сахар, какао, разрыхлитель.
Добавить воду и масло. Хорошо перемешайте и добавьте 100 мл кипятка. Тесто должно быть не редкое — средней консистенции.
Готовое тесто вылейте в круглую форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40 мин.
Готовим крем. В сотейнике смешайте крахмал, сахар и апельсиновый сок. Поставьте и огонь и доведите до кипения. Варите 2-3 минуты — до загустения.
После этого снимите с плиты и к еще горячему крему добавьте шоколад. Перемешивайте до растворения шоколада. Перелейте крем в миску и накройте пищевой пленкой. Крем должен прохладиться до комнатной температуры.
Когда бисквит выхоленет, разрежьте его — должно получиться два коржа. На первый выложите большую часть шоколадного крема. Затем поставьте второй лепешку. Его и бока торта также покройте кремом.