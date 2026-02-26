ТСН в социальных сетях

Невозможно отличить от классики: рецепт постного торта «Прага»

Торт станет отличным вариантом к чаю во время поста или для тех.

Торт.

Торт / © Credits

Торт «Прага» — это классика шоколадной выпечки, которая обладает нежной текстурой и насыщенным вкусом какао. В традиционном варианте в состав рецепта входят яйца, сливочное масло и сгущенка. Но даже во время поста можно приготовить любимый торт в постном варианте — не менее вкусном и аппетитном.

ТСН.ua подготовил рецепт постного торта «Прага» от кулинарки

Ингредиенты для лепешек

  • 300 г муки

  • 150 г сахара

  • 300 мл воды (100 мл. кипятка)

  • 90 мл растительного масла

  • 40 г какао

  • 2 ч.л. разрыхлителя

  • 0,5 ч.л. корицы

Ингредиенты для крема

  • 400 мл апельсинового сока

  • 50 г сахара

  • 100 гр черного шоколада

  • 2 ст.л. крахмала

  • Ингредиенты для заливки

  • 100 г горького шоколада

  • 50 мл воды

Приготовление

  1. Готовим шоколадный бисквит. В миске смешайте сухие ингредиенты: просяную муку, соль, сахар, какао, разрыхлитель.

  2. Добавить воду и масло. Хорошо перемешайте и добавьте 100 мл кипятка. Тесто должно быть не редкое — средней консистенции.

  3. Готовое тесто вылейте в круглую форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40 мин.

  4. Готовим крем. В сотейнике смешайте крахмал, сахар и апельсиновый сок. Поставьте и огонь и доведите до кипения. Варите 2-3 минуты — до загустения.

  5. После этого снимите с плиты и к еще горячему крему добавьте шоколад. Перемешивайте до растворения шоколада. Перелейте крем в миску и накройте пищевой пленкой. Крем должен прохладиться до комнатной температуры.

  6. Когда бисквит выхоленет, разрежьте его — должно получиться два коржа. На первый выложите большую часть шоколадного крема. Затем поставьте второй лепешку. Его и бока торта также покройте кремом.

